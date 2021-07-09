Компания Chery готовит новый кроссовер Tiggo 2 Pro к выходу на российский рынок

Китайский бренд Chery передал российским дилерам первые образцы нового компактного кроссовера Chery Tiggo 2 Pro.

Предложенный экземпляр ранее продавался под названием Tiggo 2, однако в течение последних нескольких лет его поставки в страну не осуществлялись. В свою очередь, модель уже активно продается на китайском рынке. Распознать модель можно по усовершенствованному салону, где применили систему стабилизации, кнопочный запуск мотора, 8-дюймовый экран мультимедийной системы.

Кроме того, новинка под капотом оснащается 1-литровым бензиновым двигателем на 102 л.с. мощности. Напомним, предшественник получал 1,6-литровый агрегат на 106 л.с. На выбор клиентов предложены модификации с механической трансмиссией или вариатором. Во всех комплектациях ограничились передним приводом.