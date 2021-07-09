Бренд Wells Motorcars представил свой первый автомобиль

Компания Wells Motorcars выпустила свой первый автомобиль.

Предложенная новинка отличается своим уникальным дизайном. Дебютной версией оказалось двухместное купе, имеющее ретро-стиль. Автомобиль выйдет на рынок под названием Wells Vertige. Указывается, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом. Разработчики предусмотрели несущую конструкцию из гнутого листа и труб, тогда как остальные компоненты выполнены из композитных материалов.

Под капотом применили 2-литровый бензиновый двигатель на 208 л.с. мощности. Кроме того новинка способна разогнаться до сотни за 5 секунд, а ее предельная скорость достигает 225 км в час. Первая партия модели составит всего 45 экземпляров, которые поступят в продажу от 40 тысяч фунтов.