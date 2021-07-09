 

Ученые назвали вкусный продукт для профилактики болезней сердца

09.07.2021, 20:04, Разное
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Исследователи университета Невады в США рассказали о продукте, который нужен для профилактики заболеваний сердца. Они выяснили, что включение в рацион клубники помогает уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней.
Ученые проводили опыт, где участвовало 33 добровольцев, средний возраст которых составил 53 года. Они имели ожирение или повышенный уровень липопротеинов низкой плотности. Людям каждый день давали определенное количество клубничного порошка, который заменял 1-2,5 порции клубники. Всех добровольцев просили жить своей обычной жизнью, но не есть другие ягоды.

Специалисты выяснили, что употребление клубники снизило кардиометаболические факторы риска из-за улучшений инсулинорезистентности и липидного профиля. Эксперты рекомендуют добавлять ягоду на завтрак или есть ее между основными приемами пищи. Результаты исследования опубликовали в издании Nutrients.

Источник: www.ridus.ru



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