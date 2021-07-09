 

Ученые: Противозачаточные препараты понижают риски рака яичников

09.07.2021, 20:04, Разное
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Ученые сообщили, что применение противозачаточных препаратов взаимосвязано с понижением рисков рака яичников для обладателей мутации BRCA. Исследование опубликовали в American Journal of Obstetrics & Gynecology.
Лиеске Х.Шрайвер из Нидерландского института рака в Амстердаме с коллегами изучали коррелирование разных характеристик применения оральных таблеток и рисков онкологии яичников среди обладателей мутаций BRCA1 и BRCA2, в количестве 6000 участников. Ученые выяснили, что обладатели мутации, имеющие заключение рак яичников, редко пользовались оральными контрацептивами в сравнении со здоровыми индивидами. У людей с BRCA1 и BRCA2, имеющих онкологию яичников, средняя длительность употребления противозачаточных лекарств составила 7 лет в сравнении с 9 и 8 годами.

Долгое употребление оральных препаратов связали с понижением рисков онкологических процессов яичников у людей с мутацией BRCA1. Срок потребления препаратов связан протекторным эффектом, а его долгота в определенных случаях превышала 15 лет.

Источник: www.medikforum.ru



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