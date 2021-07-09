 

Мнение: Знакомства

09.07.2021, 19:56, Разное
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Предлагаю очередной пост знакомств, как повелось после тестов.

Покажите новые фотки, расскажите как проводите лето, сделали ли вакцину от ковида и о чем хотите прочитать в блоге.

И одновременно всем задание. Те, кто будут комментировать чужие фотографии, попробуйте прокомментировать так, как это выглядело бы в колпачке.

Комментарии чужих фоток из-под колпачка.

Попробуем?

Источник: Эволюция



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