Мнение: Знакомства
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Предлагаю очередной пост знакомств, как повелось после тестов.
Покажите новые фотки, расскажите как проводите лето, сделали ли вакцину от ковида и о чем хотите прочитать в блоге.
И одновременно всем задание. Те, кто будут комментировать чужие фотографии, попробуйте прокомментировать так, как это выглядело бы в колпачке.
Комментарии чужих фоток из-под колпачка.
Попробуем?
Источник: Эволюция
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