Мнение: О проблеме вакцинации

И снова рубрика "Читатели просят дать трибуну на тему ковида".

Сегодня еще 2 письма с рассмотрением проблематики с двух разных ракурсов.

Уважаемый Борис, в своём блоге вы опубликовали письма двух ваших читателей, один из которых поддерживает вакцинацию, другой – нет. Сделали вы это, предложив остальным читателям оценивать опубликованное самостоятельно. Однако вынужден заметить, что письмо условного "противника вакцинации" откровенно слабое, не содержащее нужной аргументации. Мне бы хотелось исправить этот недостаток. И хотелось бы, чтобы вы опубликовали моё письмо, если сочтёте возможным.

Для начала хочу отметить, что я не являюсь антипрививочником. Прививки от всех опасных болезней я делал сам, сделал своим детям и делаю, направляясь в отпуск, например. Не являюсь я и отрицателем существования вируса. Он существует и он опасен. Однако, при этом необходимо учитывать следующее:

1. Чума, холера и прочие опасные заболевания, с которыми принято сравнивать ковид не являются вирусными заболеваниями. Возбудитель чумы – чумная палочка (бактерия). Возбудитель холеры – холерный вибрион (бактерия). Возбудитель лихорадки Эбола – вирус. Ковид – тоже вирус.

В чём разница? В том, что бактерии живут, питаются и размножаются самостоятельно. Вирус не живёт, не питается и не размножается сам, ему для этого нужна клетка поражаемого организма. Кроме того, бактерия – являясь сложным организмом – мало подвержена мутациям. Напротив, вирус – простой организм, легко подвержен мутациям и потому мутирует постоянно.

2. Принцип, заложенный в основу вакцинации, основан на вызывании у вакцинируемого имунного ответа на вносимую заразу. Однако, нужно помнить, что организм человека (как и животных) реагирует не на появление заразы как таковой. Организму плевать на наличие в нём сторонних организмов. Их в нас сотни тысяч. Реакция возникает только на деятельность этого стороннего организма. Грубо говоря, на возникающее раздражение. Это означает, что вы можете быть вакцинированы, можете не болеть, но при этом оставаться носителем заразы и её распространителем.

При этом, бактерия не сможет долго существовать не взаимодействуя с вашим организмом, так как ей нужно жить и питаться. напротив, вирус может находиться в организме никак, практически, с ним не взаимодействуя.

Из перечисленного можно сделать следующие выводы:

– прививка от любой болезни, вызываемой бактериями, позволяет дать организму постоянный иммунитет и в короткое время сократить количество переносчиков до нуля.

– прививка от болезни, вызываемой вирусом, позволяет защитить организм от конкретной мутации вируса и – в какой-то мере – снизить уровень заболеваемости от родственных мутаций. Чем сильнее отличается от исходной очередная мутация вируса, тем ниже будет имунный ответ "выученный" с помощью прививки. Снизить количество носителей прививка не в состоянии.

Прививаться от ковид, конечно надо. Но поскольку каждая прививка – маленькая болезнь, нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу. В какой-то момент прививка может дать и обратный эффект, ослабив организм не вовремя. С учётом же выше сказанного, нужно понимать, что прививаться от ковид придётся постоянно. Удалить данный вирус из природы прививки не в состоянии. А значит болезнь будет с нами ещё очень долгое время. Пример той же лихорадки Эбола это очень хорошо демонстрирует.

Намного более действенными мерами здесь являются как раз самоизоляция, соблюдение социальной дистанции и понимание ответственности перед окружающими за свои действия.

(с) Владимир Харитонов

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Давеча со-вестовец написал пост о том, что заболел спустя пол-года после прививки и в комментариях разразился натуральный адЪ, ощущение что на мамкин форум попал. С яростью тигра, граждане одной рукой отбиваются от санитаров со шприцами, а другой норовят воткнуть заглушку в ремень безопасности, сходить на концерт, в кабак и турцию. До этой записи я был уверен, что главные распространители этой ереси боты, так как у меня на работе кто не переболел тот привился. Но нет, участвовали вполне живые люди с историей, поэтому могу поздравить тех, кто стоит за движухой по рассылке страшных картинок и ужасающих подробностей, им вполне удалось раскрутить настоящий психоз и он поразил в том числе и мужскую часть общества. В связи с этим пройдемся по актуальным темам, ибо как известно страх убивает вернее пули.

— "Вот, смотрите, он привился и заболел, это значит прививки не работают": нет не значит. Личный опыт не масштабируется один к одному. Если у вас сдохла тойота, это не значит, что тойота уже не та. И прививка защищает с определенной эффективностью. Если из непривитых заболело 1000, из привитых заболеет меньше 100. Это показано статистически достоверно в ходе испытаний и подтверждается практикой применения. При этом из этой сотни, 10 могут получить среднюю степень, а 1 тяжелую. Вероятность летального исхода на фоне 'натурального вируса' исчезающе мала. А из непривитой группы, в край вечной охоты отправиться каждый пятидесятый (достаточно посчитать процент умерших от числа заболевших, который сейчас составляет 2.3%).

— "А если нет гарантий, зачем прививаться": удивительно слышать такое от людей каждый день запирающих машину или, что еще страннее, ставящих за отдельные деньги сигналку сделанную не понятно какими китайцами. И ни то ни другое не дает никаких гарантий, что машина не уедет к новым владельцам, а паче, может не вовремя заглючить. И пиротехнический заряд прямо перед физиономией (подушка безопасности) тоже, кстати, может доставить массу впечатлений вплоть до летальных. Ах это защищает в большинстве случаев? Какое удивительно тонкое понимание сложности жизни. Вот и прививка защищает в большинстве неприятных случаев, и человек вместо путешествия через Стикс, получает возможность страдать от того, что врачи 'обманывают'.

— "Шмурдяк сделанный за три месяца": не за три, а за тридцать и не месяца, а лет, так как конкретно Гамалеевская разработка темы аденовирусов началась с 80х. В основу Спутника легла платформа на базе двух типов, которые за время исследований существенных негативных эффектов не показали (простуда, это так себе болячка), что позволяет делать на его основе тоже, что сейчас делают на модульных платформах автопроизводители. Стабильная и понятная основа, от которой известно чего ждать и на которую по ситуации быстро водружается тот или иной боевой модуль. В данном случае это элементы S-белка, на который интенсивно и корректно реагирует иммунитет. Вы имеете отлаженное производство базы, а по необходимости ставите разные орудия. И вам не надо каждый раз проектировать все с нуля, прогоняя тысячи тестов и тратя года на сбор и анализ результатов. Поэтому и конкретная реализация получилась в предельно короткие сроки. Как и у наших западных партнёров, которые давно водили хороводы вокруг мРНК вакцин, а тут такой хороший случай отличиться.

— "она бесплатная, бесплатное не может быть хорошим": не бесплатная, а оплачивается из бюджета. Оттуда-же оплачивается лечение ковида. На порядки дешевле вложить деньги в разработку, производство и применение вакцины предотвращая тем самым развитие эпидемии, чем лечить в условиях стационара заболевших, на каждого из которых уходит от ста тысяч до полумиллиона. При этом есть существенный шанс потерять налогоплательщика, так как он вместо работы, будет тратить время на реабилитацию или вообще лежать под крестом. На деньги за откачивание одного по минимальной программе, можно сделать прививку 50 гражданам. Из них малая часть заразиться, еще меньшая станет переносчиком, а кто станет, будет это делать более короткий срок. Все, чтобы граждане неистово трудились на благо капитализма.

— "у меня право выбора прививаться или нет": у пьяного тоже право выбора. До момента пока он не сел за руль и не снёс автобусную остановку. И синий упырь, который 'ничего такого не хотел' и 'свободный гражданин', отстаивающий своё право в случайный момент времени превратится в самоходный чумной барак за которым потянется длинная цепочка смертей и инвалидностей — одного поля ягоды. Оба очень озабочены, чтобы все уважали их права, а вот своим жертвам они права выбора не предоставляют.

— "а пусть они прививаются, а я не буду": а действительно, чего 'кегли' на остановке стояли, когда барин ехал? Ездили-бы на крузаках и все-бы выжили.

— "а вот тут пишут, что вакцинированные болеют еще сильнее чем не привитые": это как волноваться что ‘у меня бензиновая четверка, вдруг она сама по себе превратиться в дизельную, а я заправлюсь бензином и попаду на ремонт топливной. Эффект антителозависимого усиления инфекции (ADE) известен с середины прошлого века и хотя-бы в каком-то виде для аденовирусных векторов (других типов) был выявлен только у хорьков и мышей. На всякий случай, все (вообще все типы) новые вакцины в обязательном порядке проходят проверки на эту тему. Подтверждено, что Т-клеточный ответ генерируется корректный, это подтвердилось испытаниями и практикой. Предполагать, что у вашего атмосферника вдруг от тряски появится турбина и ТНВД конечно можно, и вы даже можете перед каждой заправкой заезжать на сервис, чтобы убедиться, что ничего такого не произошло. Но может стоит пересесть на метро?

— "жидкорептилоиды хотят нас приучить к покорности": а то, что дорогу на зеленый свет заставляют переходить нас не смущает? Не плевать где живешь? Автобус от остановки пропускать, платить за работу, говорить спасибо? Я так понимаю, граждане которые используют подъезд как туалет, это на самом деле борцы за свободу?

— "в вотсапе прислали доктора с бородой, где он говорит, что новый препарат надо проверять десять лет на токсичный хламидоз (гидроденный передоз, спинальный цирроз)": угу, не покупай машину по карману, копи на лексус двадцать лет, а пока сиди дома. Есть пословица: дорога ложка к обеду. Слишком долго исследуемый препарат через десять лет (да уже через два года) будет никому не нужен. Кроме того, что сам вирус изменится сотню раз, пока вы будете заполнять бесконечные таблицы, конкуренты ударными темпами отладят и согласуют ускоренные варианты сертификации ‘по экстренным показаниям’ и пустят в серию. А ваши вдумчивые исследования пойдут в туалет, где им, как и совету ходить пешком до пенсии — самое место.

— “ваш спутник делали пьяные неучи с копеечной зарплатой, зачем вообще тратить деньги если можно купить?”: под эту аргументацию, мы в девяностых пустили на металлолом станкостроение, производство подшипников, гражданскую авиацию, электронику — жертв оптимизации не счесть. Вот Китай не повёлся, и где сейчас он а где мы? Действительно, зачем папуасам производство электроники? Смотрите как вы хорошо пляшете в национальных одеждах и ловко трясете бананы с пальм. Будете менять бананы на компьютеры и танцевать для туристов. А потом начинаются сюрпризы, вчера было десять тонн бананов за компьютер, а завтра вдруг станет сто, потому что много вас, продающих бананы, спрос, предложение, вы-же понимаете. А послезавтра и туристы к вам ездить перестанут, потому что недостаточно вы популяризируете среди детей европейские ценности. И добро пожаловать к выбору на какой стул присесть: на котором пики, или на тот, второй.

— “Власти скрывают и вон в европе до сих пор не одобрили”: есть данные от применения Спутника за рубежом, например результаты испытаний в Венгрии, посмотрите, сильно удивитесь. Затягивание с допуском на мировые рынки происходит не потому, что чего-то не так с препаратом, а потому, что выдай нам одобрямс, мы получим возможность гнать вакцину составами. А пирог уже давно поделен, и Россия, норовящая заехать в бизнес уважаемых людей там никому не нужна. Мировой Свободный Рынок, он свободный пока ты кизяком в углу торгуешь и не мешаешь парням, которые всю тему со свободной торговлей придумали. А как мировой рынок в основном насытят, начнут прощупывать Россию. Сейчас, погодите, у нас из каждого угла начнется вой о том, что срочно надо купить отлично проверенную и полезную для здоровья иностранную прививку и ею обязательно прививать всех и регулярно. Добро пожаловать к двум стульям. Они ближе чем кажется.

— "а один академик говорит, что после прививки пациент начинает источать вирус и всех заражать": нет не начинает. мРНК в принципе ничего такого не содержит, а аденовирусы применяемые в векторных вакцинах не содержат в себе секции ответственной за репликацию, поэтому он не может размножится и из места укола добежать поближе к конструктивным отверстиям, чтобы оттуда начать ‘источаться’. Вы-же не обретаете вдруг способность рожать ни с того ни с сего? Поучаствовать в подготовительных мероприятиях можете, но не более того.

— “от прививки случается бесплодие”: и не свечи, а ЭБУ и не промыли в керосине, а заменили. Опасаться этого стоит как раз переболевшим, так как есть исследование, где показано что SARS-COV-2 может вызывать нарушение фертильности. Предполагать, что аналогичные эффекты вызывают лишенные способности реплицироваться компоненты аденовирусной вакцины, построенные на вообще другом классе вирусов — оснований нет от слова совсем. Ну если конечно вы ящиком с препаратами не уроните себе на причинное место.

— "знакомый сказал, что у друга свата брата бабушки, вчера знакомый умер после прививки": соболезную. Безотносительно насколько достоверно установлена связь между прививкой и исходом и было-ли что нибудь вообще: за вчера заболело 20000 человек, а умерло 600. Привилось 300 000, а умер, со слов вашего знакомого один. Уверен, любой кто окончил школу, вполне осилит оценить какая группа более перспективна в плане выживаемости.

— "мне прислали скрин переписки, где из одной деревни чувак пишет, что после прививки вымерли все включая крыс, а потом деревню залили напалмом, раскатали бульдозерами и удалили из яндекс-карт": а мне прислали стопроцентно работающий способ сэкономить на бензине, достаточно установить маленькую коробочку, которая оптимизирует кварковые поля ДВС. И то и другое — враньё.

— "ученые признали, что против индийского штамма прививка помогает в три раза хуже": слышу звон, но не знаю где он. Это не про деление 91.6 на 3, как думают чудо-эксперты овладевшие математикой, но не способные отличить нейтрализующую активность от профилактической эффективности (а чо там, все одно непонятные буквы). Нейтрализующая активность, это один из вариантов косвенных измерений, помогающий безотносительно эффективности оценить, как сыворотка крови справляется с клеточной культурой вируса. Разбавили сыворотку не в 1000 раз, а в 385, и она успешно инфицированные клетки уничтожила. Связность между нейтрализующей активностью и профилактической эффективностью далека от прямой. Так, в случае с Pfizer, нейтрализующая активность для штамма ‘дельта’ упала в 5.6 раз, а профилактическая эффективность осталась на тех-же 90%, который демонстрирует на ‘дельте’ и Спутник. Более того, на днях вышла публикация что в штатах активно набирает ход штамм ‘эпсилон’, для которого нейтрализация хуже уже в 10 раз. И прививка после этого не превратилась в 'просто воду', о чем в этом отчете ясно говорится.

— “а вон в Израиле снова всё растет и куча привившихся болеет”: потому что протективный эффект от прививки со временем снижается. Вы-же масло меняете регулярно не просто так. Не задумывались почему от гриппа стараются уколоть под сезон, а не раз в десять лет? И вот уже наши израильские друзья стоят перед выбором, заносить долю мировым корпорациям прям щас или пока погодить, потому что защита от тяжелого течения остается на расчетном уровне, а рост заболеваемости хоть и есть, но он и рядом не стоял с вариантом когда непривиты были все.

— “да я лучше переболею”: нет не лучше. Ни для тебя, ни для окружающих. Если ты с прививкой отделался легким вариантом, то без нее гарантировано получил-бы в лучшем случае среднее течение, потому что иммунитет спустя две недели инкубационного периода только начал-бы задумчиво жевать ‘эти странные штуки’ и перебирать антитела, которые им лучше противостоят, а за это время вирус уже наделает дел. А если с прививкой средняя тяжесть, то без неё — был-бы в больнице и не факт, что вышел-бы, как и в оставшихся вариантах. И это без учета отложенных проблем, беспокоится о которых в случае полноценной болезни действительно стоит. И фиксируется они у переболевших не 'ой когда-то там через десять лет', а уже прямо сейчас.

— “ученые доказали, что ’X’ привитых через ‘Y’ лет заболеют ‘Z’”: парни, мы прошлись по десятке наиболее распространенных вбросов и совершенно точно можно утверждать, что появятся новые. Все они лепятся по одному шаблону: берется любая хрень как-то связанная с темой, к ней додумывается ужасающие подробности, которые нельзя проверить исходя просто из здравого смысла, после чего лепиться негативный вывод. Сами подумайте, если уж вы вытащили из выгребной ямы двести ведёр понятно чего, а вам говорят, что вон тот огромный кусок звонко пахнущего Гэ, это вот щас совершенно точно алмаз и так еще десять раз, наверное, стоит задуматься, стоит-ли вообще там копаться.

— "я куплю сертификат что привился, а сам не привьюсь, выкуси система": покупка за деньги справки о том, что вы сделали бесплатную прививку это уже реально диагноз. Вероятно тот-же самый, который заставляет чувствовать себя униженным ношением маски. Я честно сказать плохо понимаю, что в головах людей, считающих что защита близких (а заодно и себя) от реальной угрозы, ценой мизерного риска для собственной шкуры — унижает их достоинство.

Резюмируя. Всем привившимся респект и уважуха. Кого-то из нас подобьют, но мы по крайней мере сделали что возможно. Понятно, что не ахти какой подвиг конечно, но как выясняется, и это уже не каждому по плечу. Искренне надеюсь, что нас наберется достаточно, чтобы мы смогли вытащить всех из этой ямы, в т.ч. и наших антипрививочников. Простим им, ибо не ведают что творят.

Ресурсы, которые стоит почитывать если есть желание понимать происходящее, а не метаться по всему интернету собирая панические копипасты:

vk.com/a.vodovozov Алексей Водовозов, военврач, активно участвует в тематике борьбы с короной

Про корону и все около того

Сбор и анализ опубликованных данных по вакцинам

p.s. Вообще, учитывая явно 'магическое' мышление части сограждан, странно, что еще не появились гомеопатические препараты типа 'антиспутник-лайт' и 'антиспутник'. Первая, на основе толченого 'реликтового мела' будет согласно инструкции 'облегчать побочные эффекты' от прививки за счет аккумулированного звездного света (необходимо принимать в течении двух месяцев), а вторая, состоящая из того-же компонента, будет нейтрализовывать прививку целиком (кушать три месяца). И огромная надпись '100% натуральный продукт, не содержит ГМО' поперек упаковки.

(с) Gromozeka

https://www.drive2.ru/b/592908347817091460/ – цинк

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На этом пока заканчиваю с публикацией писем, ибо уж слишком много на одну и ту же тему. Надо сделать некоторый перерыв.

Но думаю читателям было интересно ознакомиться с разными взглядами и позициями по этому вопросу.

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