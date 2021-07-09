 

В России создадут реестр желательных террористических организаций

09.07.2021, 19:51, Разное
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Госдума изучает возможность создания реестра желательных на территории РФ террористических организаций, члены которых будут выведены из-под действия закона «Об экстремизме».

Первыми кандидатами на включение в список станут запрещённые в настоящее время террористические движения «ХАМАС» и «Талибан», сообщил источник в парламенте.

Террористические организации, действующие в интересах России против её геополитических противников, могут быть разрешены на территории страны, считает автор законопроекта, депутат Рамиль Хаджиев. СМИ смогут сообщать о них без приписки о том, что организация входит в перечень запрещённых.

реестр желательных террористических организацийТакже члены этих организаций смогут проходить таможенный контроль на границе России без досмотра, получат право бесплатного проезда в метро и скидку на авиаперелёты. Школы должны будут предоставить разрешённым террористическим организациям возможность проводить для своих учеников открытые уроки, распространять среди них литературу и видеоматериалы, в том числе различные самоучители.

– В нашем обществе широко распространена террористофобия. Но не все террористы одинаково плохие. Некоторые сражаются с нашими противниками. Так почему мы должны им противодействовать? Пусть делают, что хотят, если это не против нашей страны. Например, делегация Талибана недавно прибыла в Москву – и ничего. Никто не умер, никто не взорвался. Пора уже отбросить глупые предрассудки относительно террористических организаций и считать их плохими вне зависимости от их реальных дел и поступков, – считает Рамиль Хаджиев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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