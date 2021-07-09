Мнение: Аномальная статистика

Довольно любопытная статистическая флуктуация. "Стопкоронавирус.РФ" приводит следующую статистику:

Сразу виден совершенно несоразмерный флукутационный скачок в Москве и Московской области по показателю активных заболевших (тех, кто признан больным на текущую дату). Численность населения Москвы формально около 12 млн человек, фактически – порядка 15 млн. То есть, в три раза выше, чем в Петербурге. Так и выходит по графе "выявлено" – разница в три раза, в графе "Выздоровело" – тоже где-то так, по выявленным заболевшим – тоже разница соответствует. Но графа "Активные" что в Москве, что в области запредельно зашкаливает за любые соотношения.

711 активных больных в Петербурге – это разница между выявленными, выздоровевшими и умершими. Здесь все абсолютно точно – в два действия получается искомое число. Никаких ошибок. 711 на 5-миллионный город – это, конечно, даже не инфекционная вспышка. Однако вопрос – почему в Москве и области такой дикий скачок? Единственное объяснение – в первой графе. Я склонен предполагать, что именно в июне, когда потребовалось обоснование для введения новых ограничений, Москва и область начали считать как-то иначе, чем ранее. В итоге самая консервативная графа – "выявлено", которая считается с накоплением за весь период так называемой "эпидемии" росла не слишком высоким темпом, а вот число тех, кто был признан заболевшим, стало расти с аномально высокой скоростью. За гранью любых вменяемых и рациональных объяснений. Не может один и тот же вирус в Москве быть в десятки раз более опасным, чем в Петербурге. Это статистически невозможно.

Очень сильно это напоминает статистику "выборов", когда вбрасывается сразу огромное число голосов за "нужную партию" – Демпартию в США или Единую Россию у нас. Помнится, мы дружно смеялись с картинки голосования в некоторых штатах Америки:

В нужный момент небольшое, но очень нужное число голосов сделало победу Байдена в критически значимых штатах. Думаю, что ровно то же самое сделал Собянин в Москве, в короткий промежуток времени вбросивший нужную статистику по заболеваниям. В итоге получил обоснование для террора. Обоснование – важная штука. Если вам требуется срочно начать войну, то именно в этот момент вдруг падает две башни Всемирного Торгового Центра или взрываются дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске и почти взрывается дом в Рязани. И – вопрос решен, врага нужно немедленно уничтожить. Любой ценой. Мы за ней не постоим.

Правда, всегда возникают некоторые нестыковки, но если о них не говорить и не замечать – то их вроде бы нет.

В Москве и области эта нестыковка – аномальное число "активных" больных. Аномалия бьет в глаза просто колоколом. Но через пару месяцев аномалия исчезнет, так как тот самый необъяснимый скачок просто сгладится и уже не будет фигурировать в статистике. Его можно заметить только сейчас.

Я думаю, что коронавирусный "взрыв" в Москве и области – это точно такая же спецоперация, что предшествовала войне в Афганистане и Ираке, в Чечне – банальная и грубая провокация тех, кто прямо заинтересован в терроре. Никакой вспышки в реальности нет. Она просто нарисована. Цель только одна – террор и насильственная вакцинация населения. Других целей у фальсификации нет.

ПС. Механизм провокации предельно прост, о нем, кстати, сообщила Ракова – всех людей с признаками ОРВИ теперь считают заболевшими коронавирусом, если не доказано обратное. Вот вам и резкий скачок.

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