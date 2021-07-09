Мнение: Об извинениях Иосифа Сталина

Иосифа Сталина стоило бы называть не «Отцом народов», а отцом репрессий. По самым скромным оценкам, порядка 800 тыс. расстрелянных, в том числе без суда, «по спискам», десятки миллионов прошедших через лагеря, ссылки, депортации, высылки и проч. – всё это не могло совершаться без его благословения и прямого указания.

Можно ли допустить, чтобы такой диктатор, создавший культ личности вокруг себя, стал приносить извинения? А извиняться мало того, что перед зеком, так ещё и перед евреем, пусть и учёным?

Но такое было!

И что же за человек заставил всемогущего вождя произнести «извините»?

Весной 1937 года советский вирусолог Лев Зильбер совершил прорывное открытие. Из мозга человека, умершего от клещевого энцефалита, он выделил первый в истории медицины штамм этого смертельного вируса. Но вакцину разработать не успел — вместо лаборатории его ждали донос, тюремная камера, сломанные рёбра, отбитые почки, пытки бессонницей и голодом.

Лев Зильбер выл от боли, получая удары коваными сапогами и корчась на каменном полу Бутырки. Из него выбивали признание в намерении заразить Москву энцефалитом через водопровод. Однако, в отличие от тысяч и тысяч таких же арестованных, он не собирался оговаривать себя. «Следователя нужно оставлять раздраженным, доведенным до бешенства, проигравшим в дуэли между безоружным человеком и махиной палачества, подлости и садизма», – запишет он позже в своём дневнике.

А пока… Феноменальная стойкость спасла Льву Зильберу жизнь. Там, где другие, сломавшиеся под пытками, подписывали самые бредовые «признательные показания» и покорно отправлялись на расстрел, он получил всего лишь 10 лет лагерей.

Его отправили отбывать срок в печально известный Печорлаг. Там он почти уже умер от голода и переохлаждения, когда жена начальника лагеря начала раньше времени рожать. Вирусолог Зильбер удачно принял ребёнка и в благодарность был назначен главным врачом в лазарет.

Заключённые в то время массово умирали от пеллагры — тяжелой разновидности авитаминоза. Лев Зильбер провел серию опытов и разработал лекарство от этой беды на основе мха и дрожжей. Тысячи жизней были спасены. Лагерного доктора срочно забрали в Москву. В 1939 году он был освобождён и стал заведующим отделом вирусологии в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии Наркомздрава СССР. Однако в 1940-м был арестован в третий раз.

Его снова пытали, и он снова ничего не подписал. Но теперь времена слегка изменились, и учёный оказался в «химической шарашке», где разрабатывали дешёвые методы производства спирта. Там, покупая у зэков живых крыс за махорку, он провёл серию экспериментов, в ходе которых подтвердил вирусный механизм возникновения рака. Своё революционное открытие Лев Зирьбер записал микроскопическим шрифтом на двух листках папиросной бумаги, которые смог незаметно передать на волю во время свидания с первой женой. Она — сама известный микробиолог — сумела собрать подписи авторитетных медицинских светил #СССР под просьбой освободить гениального коллегу.

Открытие природы рака было настолько ценным, что за вирусолога вступился даже главный хирург Красной Армии Николай Бурденко. Его письмо с подписями более чем десятка академиков легло на стол Иосифу Сталину в марте 1944 года. В тот же день Льва Зильбера освободили. Летом 1945-го он нашёл и вывез в СССР семью — жену, сестру жены и двоих сыновей, уцелевших в немецких рабочих лагерях, где они провели три с половиной года.

И в том же году произошло из ряда вон выходящее событие: всемогущий #Сталин лично извинился перед учёным, вручая ему премию своего имени. Другого такого случая, когда генералиссимус попросил прощения у «стёртого в лагерную пыль», битого, ломаного, но не сломленного интеллигента, #история не помнит.

Но сколько ещё таких зильберов, ландау, королёвых нашли в те годы свою смерть под пытками, в расстрельной камере или в огромной империи ГУЛАГа? Сколько из-за этого потеряла в технологическом, научном, да и в нравственном отношении наша страна, можете себе представить? И почему немалое число людей готовы оправдывать пытки, «шараги», лагеря и расстрелы?

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