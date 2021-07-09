Третья волна — самая смертоносная?

Сравните цифры на интерактивном графике «Новой».

Смертность от коронавируса в РФ день за днем бьет рекорды. 6 июля был зафиксирован максимум умерших за все время пандемии — 737 человек.

Судя по официальным данным, третья волна COVID-19 уже стала более масштабной, чем осенняя вспышка заболеваемости, — ежедневная оперативная смертность в среднем выросла более чем на 50% по сравнению со второй волной.

Летальность — то есть отношение числа смертей к числу выявленных больных — тоже растет практически во всех регионах:

в Петербурге она подскочила с 3,3 до 6%, в Москве — с 1,1 до 2,5%, в Бурятии — с 2,4 до 6%, а в Иркутской области уже почти достигла 8%.

Это может быть связано с распространением нового штамма «дельта».

Как подсчитала «Новая», если во время третьей волны избыточная смертность вырастет так же, как и оперативная, то РФ может потерять еще 320 тысяч человек. Таким образом, за весь период пандемии смертность вырастет примерно на 735 тысяч человек.

На графике показано среднее число выявленных больных и умерших от COVID-19 за семь дней в разных регионах. За «нулевой день» принята дата, когда эти показатели были минимальными перед подъемом. Вы можете выбрать регион и посмотреть, как выросли заболеваемость и смертность во время третьей волны по сравнению со второй.

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