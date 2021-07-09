 

Третья волна — самая смертоносная?

09.07.2021, 19:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сравните цифры на интерактивном графике «Новой».

Смертность от коронавируса в РФ день за днем бьет рекорды. 6 июля был зафиксирован максимум умерших за все время пандемии — 737 человек.

Судя по официальным данным, третья волна COVID-19 уже стала более масштабной, чем осенняя вспышка заболеваемости, — ежедневная оперативная смертность в среднем выросла более чем на 50% по сравнению со второй волной.

Летальность — то есть отношение числа смертей к числу выявленных больных — тоже растет практически во всех регионах:

в Петербурге она подскочила с 3,3 до 6%, в Москве — с 1,1 до 2,5%, в Бурятии — с 2,4 до 6%, а в Иркутской области уже почти достигла 8%.

Это может быть связано с распространением нового штамма «дельта».

Как подсчитала «Новая», если во время третьей волны избыточная смертность вырастет так же, как и оперативная, то РФ может потерять еще 320 тысяч человек. Таким образом, за весь период пандемии смертность вырастет примерно на 735 тысяч человек.

На графике показано среднее число выявленных больных и умерших от COVID-19 за семь дней в разных регионах. За «нулевой день» принята дата, когда эти показатели были минимальными перед подъемом. Вы можете выбрать регион и посмотреть, как выросли заболеваемость и смертность во время третьей волны по сравнению со второй.

СРАВНИТЬ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За окном — маленькая Индия

Избыточная смертность в РФ может превысить 300 тысяч человек за лето

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 02.10.2020

16.06 / Ариана Гранде и Джеймс Корден спели про конец локдауна в Нью-Йорке

18.09 / Эдита Пьеха не выходит на связь из-за проблем со здоровьем

03.07 / В Сергиевом Посаде возле музея повредили раритетный автомобиль

16.10 / Мнение: О фатальном провале российской внешней политики

28.09 / «Это 100% Casus belli»

04.06 / “Я чувствую себя неудачницей”: Ким Кардашьян впервые рассказала, почему ушла от Канье Уэста

07.07 / Ученые: Продлить жизнь на пять лет можно с помощью простой добавки

24.02 / Начальник полиции Нижневартовска уволен за раскрытие школьникам уязвимых мест ОМОНа

27.12 / Мнение: 115 лет плану Шлиффена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика