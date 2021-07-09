“Ее звали мечтой”: 6 образов Ренаты Литвиновой во время Недели моды в Париже

Вчера во французской столице завершилась Неделя высокой моды. За четыре дня – с 5 по 8 июля – новые коллекции презентовали десятки дизайнеров. После исключительно виртуальных показов в прошлом году в этот раз дефиле прошли в гибридном формате: кто-то выпустил модные короткометражные фильмы, кто-то публиковал лукбуки в сторис, но большинство провели модные шоу, “по старинке”, оффлайн.

Так, в присутствии зрителей свои творения продемонстрировали Dior, Chanel, Zuhair Murad и Balenciaga – причем последний представил первую за 53 года кутюрную коллекцию. Пойти наперерез политике основателя марки Кристобаля Баленсиага решил нынешний креативный директор Демна Гвасалия. Этот Дом моды вышел из расписания Недели высокой моды еще в 1968 году – дизайнер решил отойти от дел, так как не хотел следовать правилам модной индустрии тех лет. Спустя более чем полвека Демна Гвасалия вернул кутюрную линию Дома. В ней дизайнер сделал множество отсылок к творчеству своего предшественника: он переосмыслил не только силуэты архивных моделей, но и принты. В коллекцию Гвасалия добавил и немного “своего”, а именно практичных вещей: на подиуме были и джинсовые куртки, и тренчи, и футболки со спортивными костюмами.

Демна Гвасалия и Рената Литвинова

В отличие от показа двухлетней давности, давняя подруга дизайнера, актриса и режиссер Рената Литвинова не вышла на подиум, а предпочла поддержать друга из зрительного зала. Во Францию она прилетела с дочерью Ульяной (в декабре Рената переболела коронавирусом), однако мама с дочерью больше не появились ни на одном другом дефиле. Так они выделили бренд Balenciaga на фоне остальных.

Вчера состоялся показ моего любимого друга и выдающегося кутюрье Демны Гвасалия в старейшем доме @balenciaga – в символической полной тишине, в бережно воссозданных “декорациях” Кристобаля Баленсиага, в которых он проводил свои кутюрные демонстрации для друзей и клиенток Дома – вплоть до подтеков на стенах было как при жизни создателя этой марки. Показ в конце концов, перерос в совершенное чудо и очередное откровение, как это удается Демне из раза в раз вызывать вздохи восторга (это было особенно отчетливо слышно в полной тишине), слезы, когда все эти образы имеют такую силу воздействия своим совершенством, лаконизмом и чем-то необъяснимым – поэтому он один такой над всеми в мире моды. Очень трудная ноша. Мое уважение и восхищение, Демна) @demnagvasalia @balenciaga, – опубликовала свои мысли Рената после дефиле.

У себя в Instagram Рената, которая недавно выпустила короткометражный модный фильм, активно делилась с подписчиками фотографиями в разных образах от кутюр (и, да, в основном все наряды на ней принадлежат Дому Balenciaga). Так, она уже примерила объемное платье-бандо цвета фуксии и огромную шляпу из новой коллекции для ужина, устроенного брендом после модного шоу, а на самом показе переливалась в серебряном “кудрявом” платье в пол. Позже Литвинова опубликовала в сторис кадры с бекстейджа фотосессии: в кутюрных образах – черных пальто и шубе, а также черно-синем пальто с переливами – актрису решил запечатлеть известный фотограф Фабьен Монтик.