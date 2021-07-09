Экс-замглавы «Военторга» Тейфа приговорили к пяти годам тюрьмы в США

Бывший заместитель генерального директора «Военторга» Леонид Тейф получил пять лет тюремного заключения по делу об отмывании миллионов долларов.

«Он был приговорен к 60 месяцам тюрьмы», – цитирует РИА «Новости» представительницу американского суда.

Она сказала, что не располагает информацией о том, какой приговор суд вынес жене Тейфа Татьяне.

Как сообщало министерство юстиции США, Тейфу грозило до 20 лет. В деле есть закрытые документы, в том числе и те, которые касаются запроса прокуратуры относительно приговора, что может свидетельствовать о сотрудничестве обвиняемого со следствием.

Ранее Тейф в американском суде признал вину в даче взятки, визовом мошенничестве и предоставлении ложных сведений об активах. Его жена Татьяна признала себя виновной в даче ложных показаний властям США.

Напомним, в США Леонида Тейфа, его жену и их знакомых подозревали в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве. Кроме того, Тейфа подозревают в попытке организации заказного убийства. Он якобы признавался знакомому в том, что хотел организовать убийство предполагаемого любовника жены.