 

ТОП-5 симптомов COVID-19 у привитых, непривитых и получивших 1 компонент

09.07.2021, 19:16, Разное
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Продолжающееся исследование The ZOE COVID организовала британская медицинская компания ZOE под эгидой Королевского колледжа Лондона с целью отслеживания распространения коронавируса и оценки симптомов. С помощью специального приложения все желающие могут внести данные о том, как они переносят COVID-19.

В настоящий момент в исследовании приняли участие уже более 33,2 тысячи человек. Ученые проанализировали данные, поступившие в последний месяц, когда в Великобритании начался интенсивный рост заболеваемости в связи с распространением варианта дельта SARS-CoV-2. Всех участников, сообщивших о своих симптомах, авторы исследования разделили на три группы: полностью привитые, получившие только один компонент вакцины и непривитые. Затем они составили рейтинг пяти ключевых симптомов, которые чаще всего проявляются у разных пациентов.

Симптомы COVID-19 к людей, получивших две дозы вакцины:

  • Головная боль
  • Насморк
  • Чихание
  • Боль в горле
  • Потеря обоняния

Ученые отметили, что эти признаки характерны и в том случае, если человек получил только один компонент вакцины или не был привит, однако у полностью иммунизированных людей в целом симптомы были легче и проходили быстрее. При этом повышение температуры, кашель и одышка у таких пациентов появляются значительно реже.

Симптомы COVID-19 у получивших один компонент вакцины:

  • Головная боль
  • Насморк
  • Боль в горле
  • Чихание
  • Кашель

Таким образом, в случае заражения при частичной вакцинации гораздо больше заполучить кашель, который может свидетельствовать о поражении легких.

Симптомы COVID-19 у непривитых:

  • Головная боль
  • Боль в горле
  • Насморк
  • Повышение температуры
  • Постоянный кашель

В целом, эти данные наглядно показали, что полностью привитые люди переносят инфекцию легче, выздоравливают быстрее и имеют меньше рисков осложнений, считают ученые. Авторы исследования также отметили, что такие популярные симптомы, как потеря обоняния и одышка стали появляться реже по сравнению с более ранними вариантами SARS-CoV-2, что, вероятно, указывает на эволюцию патогена.



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