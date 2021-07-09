 

Денисенко: Власть не признает ошибки с каблуками на параде, субсидиями и тарифами. Дальше будет сакраментальное “Вся власть от бога и критиковать ее нельзя”

09.07.2021, 19:14, Новости дня
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Что общего между женским каблуком, субсидиями, унижением людей и ростом тарифов?

У нас просто витает в воздухе вопрос: “Кто первым скажет сакраментальное: власть от бога и ее критиковать нельзя”.

Последняя неделя ознаменовалась двумя, на первый взгляд, разными скандалами: первый связан со скандалом с женскими ботинками, в которых должны были маршировать девушки на параде, а второй – с обвинением местной власти в неоформлении субсидий.

Что здесь общего, спросите вы? Я отвечу: новая – старая парадигма власти, которая сводится к формуле: власть не ошибается. В случае с каблуками, понадобилась неделя, чтобы принять идиотское решение: каблуки оставить, но добавить шнурки к ботинкам. И все это делалось только ради одного: чтобы не признать, что несколько дураков в Минобороны ошиблись. Одним словом, если кто-то еще считает, что женщины не любят маршировать на каблуках – тот враг Минобороны и власти.

С субсидиями то же самое. Еще два месяца назад было предложено изменить алгоритм начисления субсидий. Алгоритмы должны отсечь мошенников, но реально отсекли десятки тысяч добросовестных потребителей. Затем принимаются нелепые корректирующие решения, которые ничего не изменили. И, наконец, вместо того, чтобы обдумать, в чем проблема, и найти оптимальное решение, решили во всем обвинить местную власть.

И теперь мы подходим к самому главному: параллельно со всем этим было принято решение о том, что тарифы теперь определяет местная власть, хотя не нужно быть большим специалистом, чтобы понять: местные власти не влияют на цену на газ. И теперь у нас есть аж два варианта на осень: местные власти поднимут цену на тепло, а центральная власть будет обвинять мэров в высоких тарифах. Правда, из этого ничего не выйдет, потому мэры будут огрызаться и иметь массу скандалов. Второй вариант – мэры поднимут цену на тепло, их обвинят во всех смертных грехах, но в последний момент Зеленский стукнет кулаком по столу и скажет: “Приказываю снизить цену на газ”. И “Нафтогаз” ее уменьшит. Правда, зачем тогда затевать всю эту мышиную возню – непонятно.

Но есть еще один момент: десятки тысяч людей вынуждены будут унижаться (ключевое слово унижаться!) и стоять в бессмысленных очередях за субсидиями. И причина здесь одна: нежелание признать ошибки и исправить их.

Мы снова возвращаемся к парадигме, что власть не ошибается. А как мы помним, следующим шагом после этой твердолобой дурни будет сакраментальное “Вся власть от бога, и критиковать ее нельзя”.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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