Pfizer и BioNTech представят данные исследований бустерной дозы вакцины от COVID-19

Предварительные данные исследования показали, что бустерная доза препарата, введенная через шесть месяцев после второго укола, “имеет стабильный профиль усвоения”.

Кроме того, наблюдаются высокие титры нейтрализации, в том числе “Бета”-штамма коронавируса (“южноафриканского”), “которые в 5-10 раз выше, чем после двух основных доз”.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока нет достаточно данных о пользе бустерной дозы вакцины от COVID-19 для поддержания иммунитета людей, пишет Reuters. Но этот вопрос рассматривается исследователями, подчеркнули в ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания.

В свою очередь в Pfizer заявили о высокой эффективности своей вакцины против штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженного в Индии.

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