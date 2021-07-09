 

Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство – Ляшко

09.07.2021, 19:14, Новости дня
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Этот документ соответствует международным медико-санитарным нормам, а получить его можно у семейного врача.

Ляшко призвал украинский вакцинироваться и отметил, что политики и дипломаты делают все возможное, чтобы граждане, привитые вакциной CoronaVac, могли путешествовать по миру.

МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Министерством цифровой трансформации  проводят переговоры со странами о взаимном признании международных документов об иммунизации от COVID-19, подчеркнули в сообщении.

Полностью привитые китайским препаратом от COVID-19 CoronaVac украинцы могут посетить 10 стран.  Украинцы, которые получили две дозы вакцины от Sinovac Biotech, могут улететь в Испанию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Молдову, Венгрию, Турцию, Грецию, Болгарию и Португальскую Мадейру.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

По состоянию на 9 июля в Украине вакцинированы 2,2 млн человек, завершили вакцинацию более 1 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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