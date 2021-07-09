Главреда оппозиционной белорусской газеты “Наша Ніва” избили при задержании

Сообщается, что журналист получил травму головы.

“После обыска в офисе и доме Егора доставили на допрос в Следственный комитет, где ему вызвали скорую помощь. Как сообщает пресс-служба СК, Мартиновичу была оказана медицинская помощь. Эту ночь Егор провел в СИЗО на улице Окрестина”, – говорится в сообщении.

Как отметили в издании, сам главред утверждает, что сейчас чувствует себя лучше.

“Сегодня утром его впервые накормили, а задержали вчера около 10 часов утра. Ему и другим заключенным в камере не выдали матрасов и кроватей”, – заявляют в редакции.

Мартиновича задержали на 72 часа как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.

Также на Окрестина находятся главный редактор журнала “Наша история” Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович. Скурко болеет сахарным диабетом, он инсулинозависим. Ему разрешили взять лекарства с расчетом на трое суток.

Контекст:

8 июля редакция оппозиционной белорусской газеты “Наша Ніва” сообщила о том, что власти страны заблокировали доступ к их сайту. Помимо этого, в офисе издания прошли обыски.

“Наша Ніва”, в частности, освещала массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента. На одном из митингов силовики задержали журналистку издания Екатерину Карпицкую.

В 2021 году это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее был заблокирован домен оппозиционного сайта TUT.BY. После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с “многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY”. Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

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