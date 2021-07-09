Появились рендеры пятидверной версии Suzuki Jimny

В Сети продемонстрировали свежие рендеры пятиместной версии японского внедорожника Suzuki Jimny.

В свою очередь, автомобиль по внешнему виду повторяет стилистику традиционной трехместной модификации, однако имеет и некоторые особенности. В частности, новый Suzuki Jimny получил крупную радиаторную решетку и соответствующие изменения по бамперу. Кроме того, автомобиль имеет увеличенную колесную базу. В салоне предусмотрели новый мультимедийный комплекс и качественные кресла.

Что касается технических параметров пятиместного внедорожника Suzuki Jimny, то он сможет похвастаться 1,4-литровым бензиновым мотором с турбиной, однако его уровень производительности пока умалчивается в компании.