 

Появились рендеры пятидверной версии Suzuki Jimny

09.07.2021, 19:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети продемонстрировали свежие рендеры пятиместной версии японского внедорожника Suzuki Jimny.

В свою очередь, автомобиль по внешнему виду повторяет стилистику традиционной трехместной модификации, однако имеет и некоторые особенности. В частности, новый Suzuki Jimny получил крупную радиаторную решетку и соответствующие изменения по бамперу. Кроме того, автомобиль имеет увеличенную колесную базу. В салоне предусмотрели новый мультимедийный комплекс и качественные кресла.

Что касается технических параметров пятиместного внедорожника Suzuki Jimny, то он сможет похвастаться 1,4-литровым бензиновым мотором с турбиной, однако его уровень производительности пока умалчивается в компании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Московская биржа открылась ростом

08.03 / Политика: Для западных соцсетей придумали трехступенчатое наказание за атаки на Россию

28.11 / Степанов считает, что “карантин выходного дня” “сбил динамику” заболеваемости COVID-19

17.02 / Euronews – Франция оштрафовала Google на €1,1 млн за обман с рейтингом отелей

22.01 / В ОП призвали не допустить манипулирования детьми

04.03 / Глава Кемерово сломал пять ребер

22.09 / Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии

11.02 / Грузия на деньги Турции отремонтирует разбомбленный Россией военный аэродром

28.12 / С 1 января Кабмтин отменил льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии для населения

20.04 / Глава новосозданной Суперлиги Европы заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика