Представлен новый универсал Genesis G70 Shooting Brake

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09.07.2021, 19:12, Новости дня
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В ходе проводимого фестиваля в Гудвуде официально продемонстрировали обновленный универсал Genesis G70 Shooting Brake.

Предложенный экземпляр является пятым экземпляром, который будет поставляться на европейский рынок. Автомобиль имеет некоторые сходства с ранее показанным концептом. Отличительными особенностями назвали уникальную решетку радиатора, стильную головную оптику, а также другие элементы, придающие более спортивную внешность.

Что касается производительности, под капотом модели Genesis G70 Shooting Brake применили 2-литровый бензиновый мотор на 250 л.с. мощности. В продажу также планируют выпустить версию с дизельным агрегатом на 199 л.с. мощности. До конца года модель появится в продаже на британском рынке.



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