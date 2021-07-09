 

Педиатр перечислила опасные для здоровья детей продукты питания

09.07.2021, 19:10, Разное
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Директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева перечислила опасные для здоровья детей продукты питания. В их числе чипсы, глазированные сырки, торты, газированные напитки и роллы.
Согласно заключению эксперта, детям до четырёх лет категорически запрещено употреблять в пищу колбасу, сосиски, курицу-гриль и любые копчёности. Всё дело в содержащихся эмульгаторах и консервантах, которыми эти продукты питания богаты. Это касается консервированных продуктов, полуфабрикатов или фаст-фуда. Обильное количество соли в них задерживает воду в организме человека, а для ребёнка это может обернуться повышенной нагрузкой на почки и, как следствие, развитием заболеваний, связанных с ними.

Отказаться следует от многих праздничных продуктов. Одинаева рекомендует проводить торжества с ребёнком без купленного торта, мороженого, газированных или пакетированных напитков и даже без глазированных сырков. Такие продукты содержат повышенный объём сахара и при необходимости лучше приготовить домашние аналоги из натуральных ингредиентов. В конце списка же находятся грибы и роллы. В первом случае затрачивается слишком много энергии на попытку переварить этот продукт, что негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте, а в роллах опасна рыба. Без термической обработки сохраняется высокий шанс попадания внутрь организма ребёнка паразитов.

Источник: ria.ru



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