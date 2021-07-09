Ученые: Синий свет вызывает негативные физиологические изменения во время сна

Длительное пребывание на свету ночью может негативно сказываться на здоровье людей. Японские исследователи выявили новый тип света с уменьшенными исходами для физиологических перемен в период сна.

Специалисты Университета Цукубы сравнивали действие светодиодов (LED), получивших распространение из-за своих энергосберегающих свойств, с органическими светоизлучающими диодами (OLED) на физическое состояние, процессы, которые происходят в период сна.

Огромное количество синего цвета излучают полихроматические белые светодиоды, что связали с отрицательными последствиями для организма людей, в том числе индивидам с нарушениями обмена веществ. OLED-светодиоды излучают полихроматический белый свет, содержащий мало синего оттенка. Но не было сравнения влияний светодиодов OLED ночью с точки зрения перемен энергетического метаболизма в период сна.

Кумпей Тукуяма, ученый, пишет о выдвинутой теории, что в сравнении со светодиодами, освещение OLED будет оказывать меньшее влияние на сон и энергетический объем, наподобие тусклого света. Для проверки гипотезы исследователи подвергали 10 добровольцев-мужчин действию светодиодов, тусклого света или OLED на протяжении 4-х часов, до засыпания в метаболической камере. Далее эксперты измеряли необходимые показатели и число мелатонина в период сна. Добровольцы не трудились посменно и не путешествовали.

Ученый заявил, что часть теории подтвердилась. Хоть они и не выявили влияний на архитектуру сна, но потребление энергии и температура в период сна были понижены под воздействием OLED. Также окисление жиров было низким после действий светодиода в сравнении с OLED.

Источник: 1nsk.ru