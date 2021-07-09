 

Врач рассказал об опасном взаимодействии алкоголя и лекарств

09.07.2021, 19:10, Разное
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Фармоколог и доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселёв пояснил об опасном взаимодействии алкоголя и лекарств. Специалист настоятельно не рекомендовал употреблять горячительные напитки вместе с медицинскими препаратами.
Врач отметил, что не существует прямых норм, которые бы запрещали употреблять спиртное. Исключением является лишь особая группа лекарств, которые со спиртным могут привести к летальному исходу. Именно поэтому необходимо заблаговременно проконсультироваться с лечащим врачом и только в этом случае оговорить допустимые нормы как самого алкоголя, так и времени, которое понадобиться для восстановления организма. При этом необходимо также учитывать, как медицинский препарат будет действовать на человека и как на него действует алкоголь. В пример Киселёв приводит различные успокоительные и антидепрессанты, которые вместе даже с лёгким алкогольным напитком способны вызывать опасную для жизни реакцию вплоть до остановки дыхания.

В завершении фармаколог объяснил, что даже относительно безопасные сочетания могут иметь неприятные последствия. В пример приводятся противосудорожные лекарства или препараты против тромбоза. В этом случае реакция на спиртное может быть непредсказуемой для каждого человека, и поэтому эксперт настоятельно не рекомендует людям совмещать приём лекарств и алкоголь.

Источник: www.kp.ru



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