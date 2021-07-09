Россиянам сообщили о риске появления новых схем отъема жилья

Замглавы ведомства Илья Торосов напомнил о тревожном прецеденте, который случился совсем недавно. В Екатеринбурге выставили на продажу пятикомнатную квартиру мужчины, задолжавшего кредиторам более 20 миллионов рублей. Взамен ему предоставили однокомнатную квартиру. В Минэке опасаются, что эта история может вызвать волну мошеннических схем, целью которых станет отъем жилья.

Отметим, что законопроект о лишении должников единственной квартиры был разработан и представлен Министерством юстиции еще в 2017 году. Как уточняет издание “Известия”, действующая редакция Гражданского процессуального кодекса России не допускала продажу жилья, но в апреле 2021 года Конституционный суд внес изменения, которые позволили провести эту процедуру.

Торосов рассказал, что в стране действуют различные виды долговых обязательств. По словам замминистра, сюда относятся, помимо кредитов, долговые расписки, которые при обращении в суд признаются юридически значимыми документами. Эксперт добавил, что мошенники могут подделать расписку или заставить человека подписать ее под давлением. В таком случае возникает риск отъем жилья.

“Дни.ру” ранее подробно рассказали об изъятии квартиры у екатеринбуржца. Квартира мужчины ушла с молотка за 8,25 миллиона рублей. Подробно о первом случае отъема жилья в России Вы можете прочитать здесь.