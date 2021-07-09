Мнение: «НЕПРИВИТЫЕ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! Про войну киборгов и людей!»

Здравствуйте

1. Увы, исходя из событий и новостей за последнее время человечество стало на 1 шаг ближе к массовой обязательной вакцинации. И те, кто подсел на иглу вакцинации, с нее уже не слезет. Как наркоман, будет бегать за новой дозой раз в полгода.

Это Вам диаграмма по странам процента тех людей, кто уже подсел на иглу (темно-зеленые – привившиеся; светло-зеленые – готовые привиться; желтые – колеблющиеся; КРАСНЫЕ – противники вакцинации).

https://covid19stat.livejournal.com/100685.html (не всегда почему то открывается диаграмма)

https://www.facebook.com/groups/watchingcovid2019.ru/permalink/820830158550347 (здесь открывается)

Я за Красных.

Красные воевали с Белыми и победили.

Красные воевали с Коричневой Чумой фашизма и победили.

Теперь началась война Красных с Зелеными.

(Красные – противники вакцинации. Зеленые – те, в чьих жилах течет Зеленая Жижа вакцины, те кому государства дали Зеленый свет на конституционные права в связи с вакцинацией)

Вспомните «Пикник на обочине» Стругацких (фильм «Сталкер»). Для Сталкера самое последнее испытание было не попасть в ловушку перед Золотым Шаром, исполняющим Желания, а именно нельзя было вляпаться в Жижу.

А ведь вакцину от коронавируса в народе и прозвали Жижей. Посмотрите, какой процент уже в нее вляпался.

КРАСНЫЕ (непривитые) ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ.

РОССИЯ (исходя из диаграммы) – основная Сила КРАСНЫХ.

И в существующем уже противостоянии: ЗЕЛЕНЫЕ против КРАСНЫХ.

И в начинающейся битве: Вакцинированная Нелюдь (БОЛОТНО-ЗЕЛЕНЫЕ) против Невакцинированных Людей (КРАСНЫЕ).

Ведь ЗЕЛЕНЫЕ будут далее окрашиваться в БОЛОТНО-ЗЕЛЕНЫЙ цвет.

(Почему? Поймете дальше по тексту.)

2. Уже почти в открытую сказали о государственном финансировании разработок по чипированию головного мозга людей. В США про достижения Илона Маска в этой области куча информации в Интернете. Например, Статья «Маск заявил об успешном вживлении чипа для подключения мозга к компьютеру»

«Устройство имплантировали в мозг свиньи, а затем успешно извлекли без вреда для животного. В будущем Маск планирует вживлять чипы людям, чтобы лечить различные болезни, в частности паралич и болезнь Альцгеймера»

https://www.rbc.ru/technology_and_media/29/08/2020/5f49c0209a79474750ef91d3

Ну а про Россию прочитайте эту недавнюю Статью «СМИ узнали о программе правительства по вживлению в мозг микрочипов»

«Новая программа была разработана РАН и МГУ, ее одобрил Путин. Ученые будут развивать технологии, при которых в мозг вживляются микрокомпьютеры, позволяющие управлять внешними устройствами»

https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/06/2021/60d132629a7947978a370f50

!!!!!!!! Из основ программирования известно, что в этом случае и внешние устройства могут управлять микрокомпьютерами !!!!!!!!

Значит, люди стали на 1 шаг ближе к тому, чтобы полностью отдать под государственный контроль свое сознание. Что это такое? Это когда будут люди, которые работают по 20 часов в сутки и счастливы от этого. Это когда будут люди, которые будут всячески сторониться сексуальных контактов с противоположным полом (дабы не расплодить человечество). ЛГБТ сообщество которое сейчас входит все больше в сознание подрастающего поколения рассматривается как частный случай отказа от массовой деторождаемости. Кучки голубеньких мальчиков. И стайки розовых девочек. Красота и порядок. Это будут люди, которые в случае приказа через чип, с великим воодушевлением пойдут на разбор радиоактивных свалок и последние два-три дня своей жизни сочтут за высшее счастье копаться в радиоактивном дерьме, за высшее счастье о котором мечтали всю жизнь.

Массовый гипноз на всю жизнь, одним словом.

Программа: выработка эндорфина (гормона счастья) при условии выполнения ……………… (нужное заполняется центральным компьютером).

Люди станут киборгами, управляемыми государством.

Вдумайтесь: у таких киборгов будет МОРАЛЬ, созданная центральным компьютером.

Это и есть ПРОДАТЬ ДУШУ.

Продают Душу Дьяволу. В данном контексте Дьяволом становится Государство.

Государство, как понятие, берет на себя функции Бога.

3. Такой картинки не ожидайте:

https://s.fishki.net/upload/users/2019/12/21/1649976/b9f146446f71fbcbd7d645a8cda08040.jpg

Это из совсем далекого будущего.

Сначала люди с их стандартными телами просто поменяют статус. Просто люди, внешне такие как они есть, станут киборгами, роботами.

Так как стандартная инстинктивная, поведенческая и мыслительная деятельность будет даваться (как минимум корректироваться) с государственного центрального компьютера.

Чипировать будут, не вживляя чип посредством операции, а на уровне нанотехнологий (через наномикросхему с механизмом доставки в нужную часть организма, которую и под микроскопом трудно разглядеть; любой укол может стать чипированием).

Вот оно: засасывание в болото, из которого нет возврата. Та самая покраска ЗЕЛЕНЫХ в БОЛОТНО-ЗЕЛЕНЫЙ цвет НЕЛЮДИ.

4. В написанной ранее Статье: «Вопрос о правильно поставленной запятой во фразе «Казнить Можно Казнить»»

Ставился такой Вопрос: «Какой порядок событий в рассказе более правильный?»

Диалог:

Персонаж №1: – Мы изобрели средство, которое, если ввести его в организм человека, позволяет контролировать сознание.

Персонаж №2: – Но как его ввести всем?

Вариант первый ответа:

Персонаж №1: – Надо создать пандемию, изобрести лекарство против этой пандемии, заставить всех два раза в год вводить это лекарство. И когда все к этому привыкнут, начать подмешивать в лекарство средство для контроля сознания.

Или Вариант второй ответа:

Персонаж №1: – Так теперь всем два раза в год вакцину от коронавируса вкалывают. Все уже считают это нормой жизни. Давайте в вакцину подмешивать, никто и не заметит.

Каким бы не был вариант, суть от этого не меняется.

5. Почему Россия идет по этому пути? Россия с ее Святыми корнями и Историей?

Потому что Мир пошел по этому пути. И если не пойдешь, то проиграешь.

Проиграешь в экономике людям киборгам соседних государств, которые пашут по 20 часов в сутки.

Проиграешь в войне государствам, при одном нажатии кнопки пульта управления в которых, все население может превратиться в яростных зверей, мечтающих уничтожить противника; ведь программа будет говорить о том, что именно это призвание, счастие и смысл жизни.

Проиграешь в социальной сфере. Общество людей имеет свои мнения и тянет во все стороны как Лебедь, Щука и Рак. Такое общество сложно контролировать и направлять. А общество киборгов будет ходить по единой струнке и будет счастливо от той струнки, которую предоставили. В том числе настроить таких вакцинированных киборгов на уничтожение невакцинированных людей дело нажатия клавиш центрального компьютера.

Кстати, поэтому и в вакцинации стремятся к привитию 60% населения (нет не потому что существует коллективный иммунитет, ведь на самом деле коллективный иммунитет появляется когда переболело, а не привито 60% населения). А потому что в этом случае будет три киборга на два человека (численный перевес в случае восстания людей)

То что в Китае, несмотря на победу над коронавирусом чисто дисциплиной, через полгода ввели всеобщую вакцинацию, еще более подтверждает в мысли о том, что всеобщая вакцинация имеет первостепенной целью наладить ритмику постоянного ревакцинирования в несколько месяцев, чтобы в нужный момент вместе с вакциной ввести микрочипы. Полтора миллиарда китайских киборгов, объединенных беспрекословным подчинением на команды центрального компьютера. Мало не покажется.

6. Скажете: «Фантастика или конспирология!»

Нет. Обычные реалии. Все готово к этому.

Ведь спутниковая связь (спутниковые тарелки Триколора и других систем) уже вошла в обиход и стала нормой жизни.

Ведь передача данных по интернету (компьютер или мобильный телефон используется почти каждым) – это уже совсем не удивительные и не конспирологические явления.

Недостает до полной схемы: Чипов внутри организмов, как средства подсоединения к центральной нервной системе индивидуумов, как связующего кирпичика, чтобы из любого живого существа сделать подконтрольный механизм.

Но, вспоминая начало этой статьи, про программу которую «одобрил Путин. Ученые будут развивать технологии, при которых в мозг вживляются микрокомпьютеры, позволяющие управлять внешними устройствами», мы получаем официальное подтверждение существования недостающего кирпичика в этой структуре контроля управления сознанием.

А доставка этого кирпичика как раз сейчас налаживается с помощью подсаживания населения на ревакцинацию раз в полгода.

7. Кстати, о Средствах высокоскоростного интернета:

5G вышки – это идеальная связь для таких целей.

!!!!!!!! НО И 4G ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО !!!!!!!!

8. Если Вы уже провакцинировались, подумайте, пожалуйста, стоит ли идти на повторную вакцинацию? Стоит ли подвергать себя опасности окраситься в БОЛОТНО-ЗЕЛЕНЫЙ цвет?

БОЛОТНО-ЗЕЛЕНЫЙ цвет – это цвет ХАКИ, цвет войны, цвет армии бездушных киборгов, цвет призыва в войско рабов.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Из текста Песни «Шар цвета хаки» группы Наутилус Помпилиус Вячеслава Бутусова:

«Я не видел толпы страшней, Чем толпа цвета хаки.»

«Но кто-то главный, Кто вечно рвет в атаку, Приказал наступать на лето И втоптал меня в хаки».

«Я вижу дым, Но я здесь не был. Я слышу гарь, Я чувствую гарь Я знать не хочу ту тварь, Кто спалит это небо.»

«Я вижу песню вдали, Но я слышу лишь: «Марш, марш левой, «Марш, марш правой.» Я не видел картины дурней, Чем шар цвета хаки.»

Прочитать полный текст Песни и послушать ее можно здесь:

https://tekst-pesni.online/nautilus-pompilius-shar-tsveta-haki/

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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