Делегация движения «Талибан»* встретилась с воспитанниками «Юнармии»

Делегация движения «Талибан»* встретилась с воспитанниками всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Талибы пообщались с юными патриотами России и рассказали им об Афганистане.

Встреча состоялась на базе подмосковного военно-патриотического клуба «Солнышко», в котором постоянно занимаются юнармейцы. Талибы с большим интересом изучили программу обучения детей и перечень преподаваемых дисциплин. После непродолжительной беседы члены делегации «Талибана» провели для детей мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Глава делегации шейх Шахабуддин Делавар также рассказал юнармейцам, как из обычной стеклянной бутылки и подручных средств можно изготовить средство для борьбы с американскими танками и бронетранспортёрами.

– Мы как никто прекрасно понимаем, что молодежь это будущее страны. У нас в Афганистане тоже есть подобные лагеря подготовки, где дети получают необходимые навыки выживания. Качество и уровень знаний ваших юнармейцев поистине впечатляет. Эти дети уже многое умеют и вполне способны выполнять самые ответственные задачи, — отметил один из членов делегации Мансур Бен Ладени.

После окончания мероприятия шейх Делавар обратился с предложением о сотрудничестве к представителю министерства обороны. Талибы предложили организовать программу по обмену опытом для российских и афганских детей на базе детско-юношеских летних лагерей.

*Организация запрещена в России

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