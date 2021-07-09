 

Делегация движения «Талибан»* встретилась с воспитанниками «Юнармии»

09.07.2021, 18:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Делегация движения «Талибан»* встретилась с воспитанниками всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Талибы пообщались с юными патриотами России и рассказали им об Афганистане.

«Талибан» встретилась с воспитанниками «Юнармии»Встреча состоялась на базе подмосковного военно-патриотического клуба «Солнышко», в котором постоянно занимаются юнармейцы. Талибы с большим интересом изучили программу обучения детей и перечень преподаваемых дисциплин. После непродолжительной беседы члены делегации «Талибана» провели для детей мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. Глава делегации шейх Шахабуддин Делавар также рассказал юнармейцам, как из обычной стеклянной бутылки и подручных средств можно изготовить средство для борьбы с американскими танками и бронетранспортёрами.

– Мы как никто прекрасно понимаем, что молодежь это будущее страны. У нас в Афганистане тоже есть подобные лагеря подготовки, где дети получают необходимые навыки выживания. Качество и уровень знаний ваших юнармейцев поистине впечатляет. Эти дети уже многое умеют и вполне способны выполнять самые ответственные задачи, — отметил один из членов делегации Мансур Бен Ладени.

После окончания мероприятия шейх Делавар обратился с предложением о сотрудничестве к представителю министерства обороны. Талибы предложили организовать программу по обмену опытом для российских и афганских детей на базе детско-юношеских летних лагерей.

*Организация запрещена в России

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / Что крахмал способен сделать с волосами? Маска для волос из дешевого крахмала: эффект как от салонного ботокса

02.12 / «Вас слишком много!»

26.03 / Жизненные цели Аланы Мамаевой – Личное мнение

15.11 / Мнение: Правая Европа, коллективная цензура в США и митинг за честные выборы

07.07 / В Китае, услышав в горах «рычание дракона», жители собрались на его поиски

31.08 / Мнение: И треснул мир напополам

26.06 / Ученые назвали оптимальное время для тестирования на антитела к COVID-19

14.08 / Фотограф Пугачевой показал архивный снимок Примадонны с Жириновским

16.11 / «Неподарочные» дети

19.02 / Сенатор Клишас: Минюст РФ вправе не выполнять требование ЕСПЧ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика