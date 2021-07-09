«Больше нам делать нечего, только на «Бук» надеяться»

Дело МН 17. «Новая» изучила материалы международной следственной группы: прослушки, билинги, фото- и видеоматериалы, показания свидетелей.

Окружной суд в Гааге, где идет процесс по делу о крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17 17 июля 2014 года над Донбассом, 8 июля продолжил разбирательство по существу. В июне суду была представлена версия Совместной следственной группы (ССГ), которая включает огромный объем материалов: описание событий, результаты экспертиз, показания свидетелей, перехваты телефонных переговоров и биллинги, фото- и видеоматериалы…

Место падения рейса МН17. Фото: РИА Новости

Впрочем, суд подчеркнул, что сам факт обсуждения этих материалов в открытом процессе не означает того, что суд согласен с выводами и заключениями следствия. Мнение суда будет изложено только в окончательном решении по окончании разбирательства. Но оглашение даже выжимок из следственных материалов, которое заняло три рабочих дня, открыло публике ряд ранее неизвестных обстоятельств.

Видимо, обвиняемые тоже не знали, что у следствия на них есть, и потому на досудебной стадии полностью и безоглядно отрицали все обвинения, создавая отвлекающие версии, в чем им помогали российские госструктуры и подконтрольные им СМИ.

Обвинение в причастности к катастрофе предъявлено трем россиянам и одному гражданину Украины. Это бывший «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), его подчиненные Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза) и Леонид Харченко (Крот). Международная бригада адвокатов представляет только Пулатова, однако он сам ни в одном судебном заседании не участвовал. Остальные трое просто проигнорировали повестки в суд. Список подозреваемых не закрыт, и в нем могут появиться новые имена.

Игорь Гиркин (Стрелков), его подчиненные Сергей Дубинский (Хмурый), Олег Пулатов (Гюрза) и Леонид Харченко (Крот). скриншот из презентации следствия, представленной суду

Прокуратура обвиняет эту четверку в том, что они запросили из РФ систему ПВО с экипажем, подобрали стартовую площадку для ЗРК «Бук-М», организовали его транспортировку и охрану. «Бук», доставленный из России, произвел пуск ракеты с сельскохозяйственного поля за поселком Первомайский недалеко от города Снежное. Это единственная версия обвинения. Выдвигавшиеся ранее альтернативные сценарии отвергнуты как несостоятельные (взрыв на борту, украинский истребитель, принадлежащий Украине «Бук»…).

Один из главных сюжетов — доставка «Бука» от российской границы к полю за Первомайским и обратно. На нем и остановимся более подробно.

Без РФ нам Восток не удержать

Военная ситуация в середине июля 2014 года складывалась для сепаратистов крайне неблагоприятно. Что, видимо, было неожиданно. Шли ожесточенные бои, и вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР» несли все бо́льшие потери из-за украинских бомбардировок. Для отражения атак самолетов, летавших на большой высоте, недостаточно было имеющихся систем вооружения. Особенно серьезно пострадали от бомбардировок позиции в Амвросиевке, Степановке, Мариновке, Дмитровке и Таранах, а также вокруг холмов Саур-Могилы.

По данным ССГ, с середины июля в Краснодоне заработал координационный штаб для сил «ЛНР» и «ДНР» во главе с генералом Николаем Федоровичем Ткачевым (позывной «Дельфин»). Штаб, по версии следователей, был подчинен напрямую министру обороны РФ Сергею Шойгу и укомплектован профессиональными офицерами из Академии Генштаба.

О накале обстановки свидетельствуют многочисленные перехваченные телефонные переговоры, представленные ССГ суду.

8 июня в 11:30 «Гиркин (Стрелков)» разговаривает с «Михаилом Шереметом», помощником «Первого» (в данном случае, как полагает следствие, может быть член президиума Госсовета РФ Сергей Аксенов), упрекая, что помощь РФ поступает «по чайной ложке» и уже сильно опоздала:

«Если не будет более масштабной российской помощи — авиаприкрытия, артиллерийской поддержки, — то нам не удержать восток. Нужны противотанковая артиллерия, танки, нормальная ПВО — мы ПЗРК не можем уже обойтись.

С уже готовыми специалистами. Здесь времени на подготовку уже нет. Прошу донести до «Первого».

Спустя четверть часа «Гиркину» звонит, как полагает международное следствие, «Аксенов». Называет «Игорюхой» и «молодцом»:

«Был там, где надо. Если не предпримут действий, потеряем «рынки сбыта» (повторил с ударением — «рынки сбыта». — Ред.). Принятия решения ожидают вечером, а в 22:30 надо созвониться».

11 июля в 20:10 назначенный премьер-министром «ДНР» «Александр Бородай», как полагает следствие, звонит «советнику президента РФ Владиславу Суркову»:

«Попробуем продержаться неделю, хотя это трудно».

«Поняли ситуацию и готовятся», — сообщили в ответ.

По показаниям свидетелей из администрации «ДНР», Гиркин и другие прилагали усилия к тому, чтобы заполучить у РФ «сильное оружие». Запросы, согласно представленным ССГ показаниям свидетелей, шли через Бородая, который ныне собирается баллотироваться в Госдуму, в управление Генштаба. Один из свидетелей сказал, что операция по «доставке» была разработана российскими властями, «в частности ГРУ». Из чего свидетель делает предположение: разведка «ДНР» под командованием «Хмурого» (Дубинского) попала в подчинение ГРУ.

Место падения рейса МН17. Фото: Зинаида Бурская / архив «Новой»

Надежда только на «Бук»!

16 июля, 18:12. (Здесь и далее приводим фамилии участников диалогов так, как их представляет международное следствие.) «Пулатов» — «Дубинскому», обсуждая тяжелую боевую обстановку и потери убитыми и ранеными:

« — …около 10 с двоечкой и 30 с троечкой*. У «Тора» — минус 11 с двоечкой и у «Крота» [Харченко]— с троечкой. Все — в результате авиаудара. «Стрела» выведена из строя (смачно матом! — А. М.)… Танки там неактуальны, смысла нет тащить.

— Я на карту цели нанес, и «Первый» передает их сейчас туда, в Москву.

— Самолет работал на высоте, и ни одна из систем его не доставала. «Игла» не доставала.

— Две цели возле Григоровки, пусть РФ долбит».

В разговоре предполагают еще более тяжелый следующий день, 17 июля, — опасаются не столько украинских «градов», сколько «сушек» (Су-25).

20:06. «Дубинский» — «Семенову» (как предполагает следствие, это может быть замкомандира батальона «Восток»):

«— Если я получу утром «Бук» и пошлю туда, то хорошо. Если не успею, считай, что… [задница]… Если они приедут этой ночью, я направлю их туда».

20:11. «Дубинский» — «Пулатову»:

«— Если они сегодня ночью притянут «Бук-М», он сразу придет туда к тебе. Больше нам делать нечего, только на «Бук» надеяться».

ССГ утверждает: в ту ночь состоялась передача «Бука» на границе с РФ. По данным ССГ, он был доставлен из Суходольска (70 км от пограничного пункта Северный) через Донецк в Снежное на место, которое и станет пусковой позицией, — сельскохозяйственное поле за Первомайским. Ехал всю ночь и все утро.

Карта-схема предположительного маршрута транспортировки «Бука» к месту дислокации. Из материалов уголовного дела

Сначала на карте из материалов дела идет пунктирная линия (движение ночью), потом — от Енакиевки до Донецка — сплошная (больше свидетельств, подтверждающих этот маршрут). По отрезку от Донецка до Снежного у ССГ больше всего доказанных деталей. Выводы сделаны на основании перехватов телефонных разговоров и данных передающих антенн, показаний свидетелей, экспертных оценок, а также открытых публикаций в соцсетях. Документы прилагаются к докладу. Это файл с большим объемом данных, собранных во временной последовательности.

«Дубинский» 16 июля не раз говорил по телефону про «Бук». В 16:30 он связывался с «Черных» из службы тыла «ДНР», который в этот момент, судя по геолокации, ехал в Донецк. «Черных» в 19:30 спрашивает у «Дубинского», какая машина у «Харченко». Через 2,5 часа «Харченко» получает СМС о том, что «Дубинский» прибыл, а также о том, какая у него машина. Тем временем телефон «Черных» перемещается в сторону российской границы. Около 10 вечера два телефона перемещаются в Суходольск. Это «Черных» и некий «Влох» — голубая и зеленая точки на карте, представленной суду следствием.

ССГ установила наиболее вероятный путь «Бука» через российскую границу до Суходольска. На этом пути, судя по снимку со спутника, дорога проходит под железнодорожным мостом. Под ним «Бук» на трейлере не проходит, поэтому ЗРК пришлось гнать своим ходом.

Около 02:30 уже 17 июля один из телефонов звонит из соты Суходольска. Тыловые службы «ЛНР» и «ДНР» взаимодействуют. Телефон «Черных» движется на Макеевку и Донецк. Перехвачен разговор «Черных» предположительно с российским пограничником. Его имя известно следствию.

«Черных», получив «Бук», по данным следствия, погрузил его в Суходольске на трейлер — красный низкорамный полуприцеп, соединенный с грузовиком Volvo FH13 с белой кабиной и горизонтальной голубой полосой с желтым логотипом и телефонным номером. Они были ранее конфискованы у компании «PJSC-Механизация» в Донецке сепаратистами из батальона «Востока», а потом якобы попали к людям Гиркина. ССГ получила регистрационные документы, подтверждающие комбинацию грузовика и прицепа, которые ей предоставил директор компании «PJSC-Механизация». 17 июля трейлер и «Вольво» были опознаны свидетелями.

Транспортировка «Бука». Скриншот из материалов уголовного дела

Утром 17 июля «Бук» останавливается в Донецке. «Дубинский», «Пулатов» и «Харченко» перезваниваются в это время.

08:09. «Черных», набрав «Дубинского», разговаривает с кем-то рядом:

«— Ребята, надо тормознуться, займем левую полосу полностью… Влево становись сюда…[Зачем] справа?

— Слушаю, Бурятик, — откликается «Дубинский» в трубку.

— Алло, Николаич, а куда нам эту красавицу сгрузить? — спрашивает его «Черных».

— Эту?

— Да-да, я ее привез. Уже в Донецке.

— Эту, о чем я думаю?

— Да-да. «Бук».

— Ой, БМ. Да, я понял.

— «Бук», «Бук», «Бук»…

— Она на этом, на тягаче?

— Да, она на этом… Надо выгрузить, чтобы спрятать.

— Она с экипажем?

— Да, с экипажем.

— Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, куда я имею в виду?»

09:53. «Дубинский» — «Черных»:

«— Возвращайся на кольцо «Мотель», сзади него выезжай… в сторону Макеевки, и там сейчас «Крот» [Харченко] заберет тебя и повезет туда. Понял?»

Один из участков дороги, по которому, предположительно, транспортировали «Бук». Из материалов дела

В файле приводятся показания свидетелей продвижения техники на последнем участке пути, в том числе бывшие на месте во время приведенного выше разговора «Черных» с «Дубинским».

Свидетель S16 видел конвой с большой установкой на гусеничном ходу, загруженную на трейлер. Накрыта чехлом, но ракеты видны.

На перекрестке между Макеевкой в Донецком стояли свидетели V43, S27, V52 и S02. Они сказали, что видели белый грузовик «Вольво» и красный трейлер с «Буком». Определили это на основе собственных военных познаний или просмотренных сюжетов телевидения. Видели четыре ракеты: одну — с зеленой головкой, три — с белыми. Сопровождали конвой, по их словам, ополченцы «ДНР» и российские военные.

ССГ проверила и возможность поездки между российской границей и Донецком по данной дороге. На 200 примерно километров должно было уйти чуть менее четырех с половиной часов.

09:31. «Дубинский» — «Пулатову»:

«— Сейчас тебе «Крот» [Харченко] притянет «Бук-М». Надо поставить его в районе Первомайского. И придут три танка Востока с охраной».

09:55. «Дубинский» — «Пулатову»:

«— Сейчас послушай, ты забираешь этих самых… Ждешь. Леня сейчас везет вот это вот «БМ». Ты понял? Да? Бук. Бук. Алло? Ты, Леня и все наши находите Первомайку, около Первомайского, в резерве, и ваша задача — в охране этого «Бука» и в организации вот этого…»

Транспортировка «Бука». Фото из материалов уголовного дела

К перехвату переговоров прилагается видео, фото и показания свидетелей. В фейсбуке была размещена любительская съемка из окна многоэтажки — виден «Бук» на дороге.

Еще одно фото «Бука» в Донецке, присланное ССГ по электронной почте в июле 2014 года, долго вызывало сомнение. Но при дополнительном исследовании две разных судебно-экспертных группы не нашли признаков подделки. Метеослужба предоставила данные, позволяющие определить с поправкой на облачность время съемки и соответствие теней от деревьев и от проходящего микроавтобуса. Учитывались и тени от солнечного света, отраженного окружающими предметами. Для устранения сомнений после основных проверок привлекались шведские институты судебной экспертизы. В итоге специалисты согласились, что все машины и другие предметы, изображенные на снимке, действительно были в том месте и в то время. Ничего не было добавлено. Подтверждено и место, названное свидетелями: перед площадью с круговым движением у мотеля.

Коробочка с игрушкой

12:42. «Харченко» — «Пулатову»:

«— Олег, я в Снежном около «Фуршета» с игрушкой.

— Я понял. Туда как раз еду. Жди меня там».

12:51. «Пулатов» — «Харченко»:

«— Ну ты где? Я чей-то приехал, а тут […непонятное]. […Ни черта] нету. Я около «Фуршета».

— А ты что, трал не видишь?

— Нет, я не вижу. Я вообще, …[черт], прискакал, … [ничего] не вижу.

— Ну, кольцо, разворот. Вот. Видишь меня?

— Вижу, вижу».

Свидетели подтверждают, что видели в это время у супермаркета «Фуршет» военную машину на гусеничном ходу с ракетами. V54 сказал, что «Бук» потом сгрузили с трейлера, а V49 заявил, что видел Бук у «Фуршета». Некоторые показания расходятся. Какие-то свидетели отказались от показаний, сказав, что забыли. Но большинство независимо друг от друга подтвердили: «Бук» был выгружен с трейлера в обеденное время. И потом уехал вместе с белым грузовиком.

От Снежного до поля к западу от Первомайского «Бук» шел с 13:10 до 14:07. Несколько свидетелей (это местные жители, и они перечислены под кодовыми обозначениями из буквы и двух цифр) видели, как он двигался своим ходом от развилки в южном направлении. Они рассказали или нарисовали либо показали на видео направление движения.

Один свидетель видел «Бук» между часом и половиной второго дня у кафе «Уголек»: «Бук», покрытый сеткой, и под ней — ракеты с белыми головками… Перед кафе «Бук» и черная легковая машина ненадолго остановились и потом повернули налево, на восток. Другой свидетель также рассказал, что видел остановившийся «Бук» примерно в четверть второго около кафе «Уголек». Его сопровождали по меньшей мере трое. Однако свидетель не опознал Дубинского и Харченко на трех показанных ему снимках. После остановки «Бук» и черная машина, согласно его показаниям, свернули налево в Кременчугский переулок и последовали в восточную сторону.

Остановка «Бука». Фото из материалов уголовного дела

В материалах дела есть снимок, который соответствует заявлениям этих свидетелей. Он найден в сообщении от 17 июля 14:27 на твит-аккаунте @girkingirkin, который ассоциируют с Игорем Гиркиным. В тексте твита указано место съемки.

Российская сторона на пресс-конференции в МО РФ утверждала, что все видео этой части пути, размещенные в ютубе, сняты 16 июля 2014 года, то есть днем раньше. По мнению российских официальных лиц, эти видео поддельные. По запросу голландской прокуратуры проведена дополнительная экспертиза.

Эти видео сверили с другими, загруженными на хостинг в то же время, происхождение которых точно известно. Определено, что утверждения российской стороны не соответствуют истине. Не найдено ни одного признака подделки.

Черная машина сопровождения, запечатленная на видео вместе с «Буком», — это Peugeot-308. По словам одного из свидетелей, который воевал на стороне «ДНР» и служил в разведгруппе под командованием «Хмурого» (Дубинского) вместе с «Кротом» (Харченко), за рулем в тот день якобы был Харченко. С человеком с позывными «Большой», который всегда был при нем.

14:07. «Харченко» звонит некоему «Шарпову» и приказывает вместе с «Рязанью» и «Алтаем» взять под охрану «эту машину». Судя по перехватам, «Бук» находился на том самом пшеничном поле к западу от Первомайского.

Это подтверждают и два свидетеля из разведгруппы «Хмурого» (Дубинского), которым было поручено охранять поле на случай прорыва украинских военных. Первый слышал пуск ракеты, видел ее след в небе и падающие обломки самолета. Другой видел, как около четырех часов дня была выпущена ракета. Позднее он узнал, что ракета из «Бука». Стреляли, как он сказал, «наши ребята». Свидетели не знают, кто дал приказ о выстреле. После этого «Бук» поехал в направлении Мариновки и Снежного.

Свидетель S21 рассказал, что Дубинский якобы отвечал за транспортировку и охрану «Бука». Он рассказал также, что сам участвовал в перегоне и по приказу Харченко утром 17-го выехал из Донецка. Прибыл на место между 12 и часом дня. Харченко тоже ехал по той же дороге, но в другое время. Около блокпоста у поворота на поле свидетель встретил Радченко с позывными «Умка». Это подтверждено телефонным биллингом.

Какая разница? Все равно на нас свалят

Рейс МН17 исчез с экранов радаров около 16:20. На карте перехваченных телефонных переговоров около места пуска — фигурки с надписями «Крот», «Гюрза», «Змей», «Питон», «Тор», «Душман», «Кэп». Они перемещались по местности между Снежным, Мариновкой и Саур-Могилой в то время, когда самолет пропал с радаров. Телефон «Гиркина» находился в Донецке.

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: Евгений Фельдман / архив «Новой»

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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