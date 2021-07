Меган Маркл поддержала теннисистку Наоми Осака после снятия с чемпионата

Японская теннисистка Наоми Осака стала героиней скандала в мае этого года. Спортсменка отказалась участвовать в Открытом чемпионате Франции после того, как ее оштрафовали на 15 тысяч долларов за отказ общаться с журналистами. Осака озвучила причину нежелания выходить к прессе, объяснив, что страдает депрессией и повышенной тревожностью.

Тогда, как выяснилось, ее поддержала не только Селена Уильямс, которая сделала это публично, но и многие другие, например, Меган Маркл. Наоми поблагодарила герцогиню Сассекскую в эссе, посвященном инциденту в частности и психологическому здоровью в целом.

Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал. Это очень большой список, но я хочу начать со своих потрясающих родных и друзей. Нет ничего важнее этих взаимоотношений. Я также хочу поблагодарить медийных людей, которые воодушевили меня и поддержали добрыми словами. Мишель Обама, Майкл Фелпс, Стеф Карри, Новак Джокович, Меган Маркл и многие другие. Майкл Фелпс сказал, что, возможно, я спасла чью-то жизнь. Если это так, то все это того стоило, — написала Осака в Times. Кроме того 23-летняя теннисистка, действующая чемпионка Открытого чемпионата США и Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде, написала о главном уроке, которому научил ее скандальный случай.

Урок первый: вы никогда не сможете угодить всем. Мир не меняется. То, что мне очевидно, будь то ношение масок в пандемию или поддержка идей против расизма, до сих пор оспаривается. Поэтому, когда я сказала, что мне необходимо пропустить пресс-конференции Открытого чемпионата Франции, чтобы поберечь свое моральное здоровье, я должна была быть готова к тому, что в итоге произошло, – написала она.

Наоми Осака и Серена Уильямс

Напомним, что одной из первых поддержку Наоми Осака оказали коллеги по спорту. В том числе и первая соперница Наоми, теннисистка Серена Уильямс. На пресс-конференции она сказала:

Я сочувствую Наоми. Все люди разные. Я крупная. Другие люди худые. Все разные, и каждый по-разному решает проблемы. Просто нужно позволить ей справиться с этим так, как она хочет и как она считает нужным. Многие пресс-конференции были для меня трудными, но они сделали меня сильнее.

Меган Маркл и ее супруг принц Гарри уделяют большое значение поддержанию психологического психического здоровья людей. Герцог Сассекский совместно c Опрой Уинфри выпустил документальный проект, посвященный этой важной теме, который назвается The Me You Can’t See (“Тот я, которого ты не видишь”). Героями стали известные люди, например Леди Гага, сделавшая несколько сенсационных заявлений, а так же сам принц Гарри, который рассказал о панических атаках и страхе потерять Меган.