Княгиня Шарлен показала свои первые фотографии после перенесенной операции

Княгиня Шарлен, сейчас находится в родной Южной Африке, впервые с мая месяца опубликовала собственные фотографии в Instagram. На серии фотографий Ее светлость запечетлена в просторной комнате с большим столом, на котором разложены ткани и стоит швейная машинка. На всех фото княгиня держит в руках смартфон и говорит со своими детьми – 6-летними близнецами Жаком и Габриэллой по видеосвязи. Этот факт явствует из подписи, которую Шарлен сделала под постом.

Провожу время с Джеки и Беллой, шью одеяло для яслей по соседству. Пожелайте мне удачи, – подписала фото княгиня.

Покинув Монако в мае этого года, Шарлен пока не может вернуться к мужу и детям в Европу из-за болезни – инфекции уха. Врачи запретили ей покидать Африку до полного выздоровления и Шарлен пропустила 10-ую годовщину свадьбы с принцем Альбером. Недавно она рассказала, как тяжело переживает разлуку с семьей.

Это было тяжелое время для меня. Я очень скучаю по мужу и детям. Мне было нелегко услышать приговор врачей, которые сказали, что пока я не могу вернуться домой и быть на праздновании десятой годовщины нашей с Альбером свадьбы. Альбер моя опора и сила, и без его любви и поддержки я не смогла бы пережить это болезненное время, – призналась княгиня в интервью южноафриканскому новостному порталу Channel24.

Напомним, за несколько дней до годовщины свадьбы стало известно, что 43-летняя княгиня Монако Шарлен больна и не сможет вылететь в Монако из-за неизвестной инфекции уха. Пресс-служба княжеской резиденции в Монако выпустила официальное заявление на этот счет. Шарлен действительно не может выехать из Южной Африки из-за ЛОР-инфекции, из-за которой она перенесла несколько операций за последние несколько недель, – говорилось в заявлении. Пресс-служба подтвердила, что в мае она заразилась серьезной инфекцией, которая повлияла на работу уха, носа и горла. Последняя медицинская процедура была проведена 23 июня, после того как у Шарлен возникли осложнения во время первой операции в мае. Врачи настоятельно попросили Шарлен воздержаться от перелета в Монако. Также в ближайшее время ей предстоит пройти дальнейшие процедуры и реабилитацию до полного выздоровления.

При этом месяц назад 63-летний муж Шарлен принц Альбер и их 6-летние близнецы Жак и Габриэлла навестили Шарлен, которая прилетела в ЮАР еще в середине мая. Доказательством тому стало фото князя и близнецов, сидящих в автомобиле для сафари, опубликованное на странице княгини в Instagram. Правда, несмотря на все интервью и публикации Шарлен, в сети уже начали появляться конспирологические теории. Например, многие считают, что княгиня была несчастна в браке и таким образом решила сбежать от супруга. Однако явных доказательств в пользу этой теории пока нет.