Минюст включил в список нежелательных в РФ пять европейских НПО

Министерство юстиции внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, пять организаций, в том числе «Фонд Ходорковского» и «Фонд Будущее России», сообщила пресс-служба ведомства.

В этот список вошли следующие иностранные неправительственные организации: Spolecnost Svobody Informace, Z.S. («Компания свободы информации, з.с.», «Общество свободы информации, з.с.») (Чешская Республика); European Choice («Европейский выбор»), Франция; Oxford Russia Fund («Оксфордский российский фонд»), Великобритания; Future of Russia Foundation («Фонд Будущее России»), Великобритания; Khodorkovsky Foundation («Фонд Ходорковского»), Великобритания.

«Организации включены в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» и на основании решений заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 29 июня 2021 г. и 30 июня 2021 г.», – говорится в сообщении на сайте Минюста.

Ранее Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности неправительственных организаций Forum Russischsprachiger Europаer e. V. («Форум русскоязычных европейцев», ФРЕ), Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH («Центр либеральной современности», ЦЛС) и Deutsch-Russischer Austausch e. V. («Немецко-русский обмен», НРО). В Генпрокуратуре отметили, что «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

После Европейский союз призвал российские власти отменить решение о признании нежелательной деятельности трех немецких неправительственных организаций (НПО), говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.