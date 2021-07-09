 

В ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе

09.07.2021, 18:24, Новости дня
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За последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась, сообщил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

«За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное минскими соглашениям, которое согласно соглашению от 29 сентября 2015 года должно быть отведено на 15 километров от линии боевого соприкосновения и содержаться в местах хранения», – отметил Лещенко, передает РИА «Новости».

По его словам, за минувшую неделю со стороны украинских силовиков зафиксировано 16 нарушений перемирия.

Уточняется, что украинские силовики открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении подконтрольных ЛНР населенных пунктов Желобок, Донецкий, Сокольники, Золотое-5 и Калиновка.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели.

Накануне украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, ВСУ препятствовали работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ЛНР также заявили, что вооруженные силы Украины разместили танки Т-64 в жилом районе подконтрольного Киеву Северодонецка.



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