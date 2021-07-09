ПДЧ для Украины используется другими странами в НАТО не как инструмент, а как препятствие – Волкер

Он отметил, что участвовал в создании черновика плана действий по членству в НАТО в 1999 году и подчеркнул, что он всегда подразумевался как инструмент, а не как препятствие для вступления в НАТО.

В то же время, по словам Волкера, “сегодня ПДЧ в случае Украины используется другими странами – участницами НАТО скорее как препятствие”.

Дипломат напомнил, что ПДЧ предполагал подготовку и тренинг военных, программы обменов, годовые национальные планы по приближению армий к стандартам НАТО.

“Все эти условия Украина на сегодня выполнила, поэтому я не думаю, что ПДЧ привнесет какую‑то дополнительную ценность к тому, что Украина уже сделала на пути к НАТО”, – заявил он.

Волкер добавил, что хотел бы, чтобы США и другие страны – участницы НАТО, работая совместно, определили, каким должен быть последующий путь в НАТО для Украины, вместо того чтобы обсуждать, нужен или нет ПДЧ.

“Не нужно использовать этот план как препятствие, гораздо важнее обсудить, что должно произойти, чтобы Украина получила такое необходимое ей членство в НАТО”, – считает дипломат.

Волкер добавил, что таких инициатив он сейчас не видит, хотя “очень хотел бы”.

Контекст:

Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркнул Кулеба.

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