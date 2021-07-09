Jeep отказывается от продаж Grand Cherokee в комплектации Trackhawk

Автогигант Jeep объявил о намерении прекратить продажи топовой версии внедорожника Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Напомним, первые экземпляры вышли на рынок в 2018 году, тогда как модель продолжать продавать до конца текущего года. Вместе с тем эксперты прогнозируют возможность появления в продажи высокопроизводительной модификации, однако с более упрощенными техническими параметрами. Более того, автомобиль сможет похвастаться более агрессивным дизайном кузова.

Кроме того, представители марки анонсировали, что в настоящее время ведется работа по выпуску усовершенствованной модификации внедорожника Grand Cherokee, однако подробности об этой модели пока умалчиваются производителем.