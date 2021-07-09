Changan запускает продажи нового молодежного кроссовера Changan X5

Китайская марка Changan анонсировала выход на внутреннем рынке нового внедорожника Auchan (Oshan) X5.

Автомобиль имеет привлекательный дизайн кузова. Вместе с тем модель отличается от предшественников увеличенной решеткой радиатора, а также крупными 20-дюймовыми колесными дисками и аэродинамическим обвесом, придающим более спортивный вид. Под капотом нового кроссовера Auchan (Oshan) X5 установили 1,5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 128 л.с.

Кроме того, новинка приводится в движение семиступенчатой робозитированной коробкой передач. Покупателям доступны версии с передним приводом и вариатором. Пока возможность поставок Auchan (Oshan) X5 в другие страны не рассматривается.