 

Changan запускает продажи нового молодежного кроссовера Changan X5

09.07.2021, 18:18, Новости дня
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Китайская марка Changan анонсировала выход на внутреннем рынке нового внедорожника Auchan (Oshan) X5.

Автомобиль имеет привлекательный дизайн кузова. Вместе с тем модель отличается от предшественников увеличенной решеткой радиатора, а также крупными 20-дюймовыми колесными дисками и аэродинамическим обвесом, придающим более спортивный вид. Под капотом нового кроссовера Auchan (Oshan) X5 установили 1,5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 128 л.с.

Кроме того, новинка приводится в движение семиступенчатой робозитированной коробкой передач. Покупателям доступны версии с передним приводом и вариатором. Пока возможность поставок Auchan (Oshan) X5 в другие страны не рассматривается.



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