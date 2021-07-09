 

Под ледниками Антарктиды обнаружены активные озера

09.07.2021, 18:16, Разное
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Ученые обнаружили под ледниками Южного полюса активные озера. Выявить водоемы Антарктиды исследователям помогло использование орбитального аппарата ICESat-2.
Спутниковый анализ земной поверхности позволяет более подробно изучить до сих пор неизведанные уголки планеты. Аппарат ICESat-2, оборудованный инновационным лазерным дальномером, находится на орбите вот уже четвертый год. С его помощью НАСА проводит исследования ледяного покрова полюсов. В последних отчётах учёных о полученных с космического объекта данных содержится информация о ранее неизвестных науке водных ресурсах Антарктиды.

Задействуя орбитальный аппарат, исследователи и дальше совершенствуют новую карту «активных» озёр Южного полюса. Они расположены по всей территории под толщей антарктических льдов. Выявить природные резервуары можно было только с помощью новейших технологий. Обнаруженные водоемы находятся под потоками льдов с названиями Уилланс и Мерсер. Новая пара озёр добавилась в реестр к уже известным науке ста сорока подобным «активным» водоёмам.

Лазерная фиксация дальномером, установленным на ICESat-2, фиксирует высоту льда с очень высокой точностью. Вследствие изменения уровня воды в озерах варьируется и высота ледников над ними. Проект, запущенный в 2018 году, раскрывает ранее неизвестные данные об устройстве подледниковых водоемов Антарктиды. Скрытая в глубинах масштабная система сообщающихся резервуаров влияет на интенсивность смещения ледников в Южный океан. Этот процесс увеличивает объемы пресной воды в огромных масштабах и воздействует на циркуляцию воды, а также экосистемы южных морей.

Источник: goroday.ru



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