Анни Лорак ответила на слухи о романе с Сергеем Лазаревым

Анни Лорак в новом интервью ответила на вопрос о романе с Сергеем Лазаревым. Исполнительница сообщила, что не будет мешать людям, которые фантазируют о взаимоотношениях артистов.

Уже как несколько лет Анни Лорак в разводе с отцом свое дочери Муратом Налчаджиоглу, но независимо от того, есть у певицы житель или она свободна, ей каждый раз приписывают новые интрижки. Наиболее часто можно услышать разговоры об отношениях артистки с Сергеем Лазаревым. Они выкладывают в социальные сети совместные фото работы, отдыха, поэтому фанаты начинают думать, что у артистов чувства друг к другу. В последнем интервью вокалистка объяснила, что с Сергеем Лазаревым они просто друзья. Певица добавила, что между ними «творческая искра» и каждый раз оспаривать домыслы фанатов она не будет. Анни Лорак позволяет людям додумать то, что им самим интересно.

Также артистка рассказала, что в жизни ей очень помогает интуиция. Она считает, что людям необходимо доверять своим ощущениям, слышать внутренний голос и не бояться ничего. Артистка уверена, что так люди не станут делать ошибки в важных жизненных ситуациях.

Певица пояснила и то, как она наблюдает за дочкой Софией и не ставит жестких запретов. Анни Лорак не разрешает ей долго смотреть смартфон, но иногда девочка игнорирует советы. Это происходи в свободное время, когда выполнены все задания.

Источник: www.starhit.ru