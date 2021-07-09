 

Три ночи плохого сна негативно сказываются на здоровье человека

09.07.2021, 18:16, Разное
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Эксперты из Школы исследований старения при Университете Южной Флориды (США) рассказали, что всего три ночи плохого сна существенно сказываются на здоровье человека. Речь идёт не только о физических нарушениях, но и о моральных.
Ведущий автор исследования Суми Ли отметила, что многие предпочитают пренебрегать сном в будние дни и отсыпаться на выходных, тем самым компенсируя его недостаток. Новое исследование с участием 2 тыс. добровольцев доказало ошибочность такого убеждения, так как недостаток отдыха способен накапливаться в организме, и неприятные последствия наступают уже после первой ночи. Если человек отдыхал меньше положенных шести часов, то у него заметно повышается уровень тревоги и агрессии, а физическое состояние начинало ухудшаться. Пика негативные последствия достигают на третью ночь. У респондентов зафиксированы приступы одиночества и расстроенных чувств. Среди физических преобладали нарушения работы желудочно-кишечного тракта и трудности с дыханием.

В завершении группа исследователей отметила, что тело способно запоминать короткий и некачественный сон. Если регулярно злоупотреблять бодрствованием и не уделять достаточное время сну, то это входит в привычку и серьёзно усугубляет ситуацию. Даже в случае отпуска или длительного отдыха человеку будет заметно сложнее восстановиться.

Источник: www.popmech.ru



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