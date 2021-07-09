Три ночи плохого сна негативно сказываются на здоровье человека

Эксперты из Школы исследований старения при Университете Южной Флориды (США) рассказали, что всего три ночи плохого сна существенно сказываются на здоровье человека. Речь идёт не только о физических нарушениях, но и о моральных.

Ведущий автор исследования Суми Ли отметила, что многие предпочитают пренебрегать сном в будние дни и отсыпаться на выходных, тем самым компенсируя его недостаток. Новое исследование с участием 2 тыс. добровольцев доказало ошибочность такого убеждения, так как недостаток отдыха способен накапливаться в организме, и неприятные последствия наступают уже после первой ночи. Если человек отдыхал меньше положенных шести часов, то у него заметно повышается уровень тревоги и агрессии, а физическое состояние начинало ухудшаться. Пика негативные последствия достигают на третью ночь. У респондентов зафиксированы приступы одиночества и расстроенных чувств. Среди физических преобладали нарушения работы желудочно-кишечного тракта и трудности с дыханием.

В завершении группа исследователей отметила, что тело способно запоминать короткий и некачественный сон. Если регулярно злоупотреблять бодрствованием и не уделять достаточное время сну, то это входит в привычку и серьёзно усугубляет ситуацию. Даже в случае отпуска или длительного отдыха человеку будет заметно сложнее восстановиться.

Источник: www.popmech.ru