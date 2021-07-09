 

Террориста ИГИЛ задержали в Московской области

09.07.2021, 18:10, Разное
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В Московской области задержали боевика запрещённой в России террористической организации “Исламское государство”. Он собирался устроить теракт, сообщили представители Следственного комитета.

Правоохранители рассказали, что задержанный является гражданином иностранного государства, ему 21 год. По данным следователей, в июне он разработал план теракта в столичном регионе и приобрёл с этой целью материалы для создания взрывного устройства. В отношении него было возбуждено уголовное дело, передаёт телеканал “360”.



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