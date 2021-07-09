Вместо «дальневосточного гектара» депутатам Госдумы по ошибке выделили земельные участки на берегу Красного моря
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Комиссия Госдумы по регламенту расследует факт ошибочного выделения 150 парламентариям земельных участков общей площадь 1200 гектаров, расположенных на берегу Красного моря в Республике Египет.
Как выяснилось в ходе расследования, в деле отсутствует коррупционная составляющая, а выделение земельных наделов депутатам за пределами России связано с механической ошибкой, допущенной в ходе автозамены в текстовом редакторе Microsoft Word.
– Авторы последнего обновления программы Microsoft Word не следили за работой Государственной думы и других органов власти, поэтому не предусмотрели существование в русском языке слова «дальневосточный», которое путём алгоритмов автоматически превратилось в «ближневосточный». В этой связи нельзя винить парламентариев, добросовестно подавших заявки на получение земельных участков на Дальнем Востоке, и вынужденно оказавшихся владельцами участков в Египте. В этой ситуации остаётся им только посочувствовать, – рассказал о ходе расследования председатель комиссии Валентин Тарасов.
Парламентарий добавил, что ошибка, совершённая компьютерной программой, является необратимой. Поскольку все земельные участки за средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) были взяты в аренду на 49 лет у Государственного земельного фонда Египта, российским депутатам надлежит освоить их за указанный период. В этот срок запрещена его сдача в субаренду или продажа, однако не уточняются правила использования земли. Участки могут быть отданы как для личного проживания, так и под коммерческие цели.
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