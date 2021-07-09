Вместо «дальневосточного гектара» депутатам Госдумы по ошибке выделили земельные участки на берегу Красного моря

Комиссия Госдумы по регламенту расследует факт ошибочного выделения 150 парламентариям земельных участков общей площадь 1200 гектаров, расположенных на берегу Красного моря в Республике Египет.

Как выяснилось в ходе расследования, в деле отсутствует коррупционная составляющая, а выделение земельных наделов депутатам за пределами России связано с механической ошибкой, допущенной в ходе автозамены в текстовом редакторе Microsoft Word.

– Авторы последнего обновления программы Microsoft Word не следили за работой Государственной думы и других органов власти, поэтому не предусмотрели существование в русском языке слова «дальневосточный», которое путём алгоритмов автоматически превратилось в «ближневосточный». В этой связи нельзя винить парламентариев, добросовестно подавших заявки на получение земельных участков на Дальнем Востоке, и вынужденно оказавшихся владельцами участков в Египте. В этой ситуации остаётся им только посочувствовать, – рассказал о ходе расследования председатель комиссии Валентин Тарасов.

Парламентарий добавил, что ошибка, совершённая компьютерной программой, является необратимой. Поскольку все земельные участки за средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) были взяты в аренду на 49 лет у Государственного земельного фонда Египта, российским депутатам надлежит освоить их за указанный период. В этот срок запрещена его сдача в субаренду или продажа, однако не уточняются правила использования земли. Участки могут быть отданы как для личного проживания, так и под коммерческие цели.

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