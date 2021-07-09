Nature рекомендует

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Смогла ли мировая наука удостовериться в эффективности вакцины «Спутник V»? Александр Панчин разъясняет.

Как мы все знаем, в РФ много проблем, в том числе и в науке. И тем важнее, когда какое-то достижение российских ученых получает международное признание.

Одним из проявлений такового стала недавняя публикация в журнале Nature под заголовком: «Накапливаются свидетельства в пользу того, что вакцина от COVID-19 «Спутник» эффективна и безопасна». В этой статье, которая, по сути, является журналистским обзором других исследований, упоминается о том, что вакцина «Спутник» используется не только в России, но и почти в 70 странах. И что исследования вакцины проводились не только в России.

Мы помним две статьи в международном журнале The Lancet, после I и II фаз клинических исследований «Спутника», а потом — и промежуточных итогов III фазы на выборке в 20 тысяч человек. С тех пор появились независимые исследования, проведенные в Аргентине, Сан-Марино (где, кстати, «Спутником» привились более 80% населения) и в Объединенных Арабских Эмиратах, которые подтверждают: вакцина «Спутник» безопасна, способствует выработке антител и снижает вероятность заразиться коронавирусом SARS-CoV-2, вероятность симптоматического протекания COVID-19, госпитализации и смерти.

Александр Панчин. Фото из соцсетей

Надо сказать, что вакцина «Спутник» имела не самый легкий путь признания. В том же журнале The Lancet выходила и критика проведенных в РФ исследований, на которую авторам приходилось отвечать. В частности, были вопросы и к прозрачности и доступности данных. Отдельной проблемой стало то, что вакцина «Спутник» была зарегистрирована до того, как появились данные об ее эффективности. Но если к открытости данных вопросы все еще имеются, то в том, что это хорошая вакцина, сомнений остается мало. Антитела вырабатываются, привитые болеют реже и легче.

Недоверие к вакцине в РФ отчасти можно понять. Увы, в нашей стране зарегистрировано и одобрено немало препаратов с недоказанной (или даже заведомо несуществующей!) эффективностью.

В РФ очень много псевдонауки. Но в этом, а также в изъянах рекламной кампании вакцины нет вины исследователей и разработчиков того же «Спутника».

И хотя тезис — «раз зарегистрировано, значит, работает» — едва ли корректен, сами исследования выглядят весьма убедительно.

Жительница Парагвая получает вакцину «Спутник V». Фото: AP / TASS

В статье в журнале Nature также обсуждается и то обстоятельство, что «Спутник» — это одна из многочисленных векторных вакцин. Поэтому побочные эффекты (температура, усталость, мышечная боль) должны быть похожи (и они действительно похожи) на побочные эффекты других аналогичных вакцин, которые используются в мире. И все же есть одно исключение. Для «Спутника» — в отличие от вакцины «АстраЗенеки» — не обнаружено свидетельств увеличения риска одной из редких форм венозного тромбоза. В журнале Nature обсуждается, впрочем, что, возможно, в РФ затруднен поиск крайне редких побочных эффектов.

Чего не сказано в этой статье — так это того, что и для «Астразенеки» вопрос о том, действительно ли вакцина связана с упомянутым побочным эффектом, крайне спорный. Связь эта строилась на предварительных данных: 7 случаев редкого заболевания на 281 264 привитых. Сейчас вакциной привито более 5 млн человек, и сравнение с аналогичной по возрасту и полу выборкой непривитых людей не выявляет значительно повышенного риска такого побочного явления, хотя исключить подобную связь полностью пока не представляется возможным. Может, и у «Спутника» обнаружится такая особенность, но я бы очень этому удивился.

Независимо от этого вакцинация остается наиболее безопасным решением в условиях пандемии, унесшей больше жизней, чем уносят ВИЧ и туберкулез, вместе взятые, за аналогичный промежуток времени. Хотя никто не спорит, что параллельно необходимо отслеживать каждый нежелательный, в том числе очень редкий, побочный эффект и учиться их предотвращать.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Журнал Nature отмечает, что вакцине «Спутник» еще предстоит пройти одобрение в ВОЗ и Европейском медицинском агентстве.

Будет ли такое одобрение получено — вопрос открытый, потому что помимо научной стороны, есть еще и вопрос политический.

В частности, в Nature приводятся мнения о том, что в Европейском союзе, возможно, нет необходимости в «Спутнике», потому что существуют свои вакцины, которые сами создавали и сами проверяли.

Но это политика, а есть наука, где куда меньше разногласий касательно эффективности широкого спектра вакцин. Это и «Спутник», и вакцины компаний «Пфайзер», «Модерна», «Джонсон и Джонсон», «АстраЗенека», CanSino и некоторых других. Будем надеяться, что политика не помешает людям выбирать среди широкого ассортимента хороших вакцин как в России, так и в остальном мире.

Что еще полезно знать про вакцину «Спутник». Она использует два аденовирусных вектора (носителя) — в этом ее отличие от других векторных вакцин. В первой инъекции используется вектор Ad26, а во второй дозе — Ad5. Это делается для того, чтобы повысить эффективность прививки, потому что, предположительно, у переболевших настоящими аденовирусами людей может быть иммунитет на сам вектор, и тогда он может быть не так эффективен в доставке гена поверхностного S-белка коронавируса, на который мы хотим сформировать адаптивный иммунитет. Возможно, это опасение было преувеличено: выработка антител к S-белку коронавируса сегодня наблюдается и после ревакцинации «Спутником» или его одновекторной версией «Спутник Лайт».

Сами векторы Ad26 и Ad5 немного отличаются тем, где они локализуются в теле. Оба преимущественно обнаруживаются в мышечной ткани в месте инъекции, но следовое количество Ad26 обнаруживается в селезенке, а Ad5 — в печени. Во всяком случае, мы это видим в исследованиях на животных.

Хорошая особенность векторных вакцин — то, что они доставляют нужные гены достаточно точечно: в клетки определенного типа.

Человечество уже использовало вакцины для победы над заболеваниями прошлого: оспой, коклюшем, корью, полиомиелитом. Есть ли надежда, что и COVID-19 будет побежден? Будущее не определено, но каждый может внести свой посильный вклад, чтобы приблизить нас к самому безопасному его варианту.

Фото: ЕРА

Есть такая величина, обозначаемая буквой R, — среднее число людей, которых заразит один инфицированный человек. Если эта величина больше единицы, то мы имеем увеличение количества зараженных, экспоненциальный рост случаев болезни. Если R становится меньше единицы, мы имеем спад числа новых случаев. В некоторых странах, в том числе и благодаря вакцинации, удалось достигнуть значения R существенно меньше единицы. Это и Сан-Марино, и Великобритания, и Израиль, и некоторые другие страны.

Величина R зависит от очень многих факторов — от плотности населения, от доли переболевших в популяции, от доли привитых, от биологических особенностей циркулирующих вариантов вируса, от того, носят ли люди маски, соблюдают ли самоизоляцию, насколько часто происходят массовые скопления людей и так далее. Каждый наш шаг по минимизации рисков заражения других наносит удар по распространению вируса. Вакцинация сегодня — важнейший шаг в этой войне, который зависит от нас и который несложно предпринять.

Если мы не будем сознательны, мы не сможем контролировать пандемию. Вирус продолжит распространение, повысится риск появления опасных вариантов, которые могут иметь самые разные непредсказуемые последствия. От наших действий сегодня зависит безопасность не только нас самих, но и следующих поколений.

Александр Панчин, к.б.н., старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, лауреат премии «Просветитель»

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