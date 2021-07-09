Иван Янковский и Диана Пожарская поделились новыми фотографиями с новорожденным сыном

Около двух недель назад 29-летняя Диана Пожарская и 30-летний Иван Янковский впервые стали родителями. Сына пара назвала в честь его прадеда – знаменитого советского и российского актера Олега Янковского. Иван и Диана пока не спешат показывать лицо новорожденого малыша миру: на первых кадрах, сделанных в больнице, они закрыли его смайликом, а на новых кадрах с прогулки видна только коляска, в которой, вероятно, спит мальчик.

Также Диана Пожарская опубликовала у себя в Instagram фото в полный рост, на котором она в коротком платье стоит рядом с коляской. Подписчики в комментариях удивились, как так можно выглядеть через девять дней после родов (кстати, к моделям Эмили Ратажковски и Эльзе Хоск у интернет-пользователей были те же вопросы). А несколькими днями ранее актриса поделилась первым фото, которое было сделано на поздних сроках беременности. На селфи через зеркало она позирует в профиль в белом трикотажном платье.

Напомним, о романе Дианы Пожарской, известной по сериалу “Отель “Элеон”, фильму “Отель “Белград” и участию в клипе Эмина “Невероятная”, и актера Ивана Янковского российские СМИ писали еще в прошлом году. Весной этого года таблоиды стали писать, что влюбленные ждут ребенка, а в начале марта появился якобы комментарий Дианы, в котором она все опровергает и говорит, что они с Иваном не больше чем друзья. Спустя некоторое время девушка решила отойти от собственных правил не говорить о личной жизни общественности, опубликовав красноречивый пост на своей странице в Instagram. Однако почти сразу она выложила совместное селфи с Иваном и написала:

…и чтобы снять раз и навсегда все вопросы (отвечать ни на какие не будем и еще раз просим уважать наше личное пространство). У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь.

А в начале мая Иван и Лиза Янковские отпраздновали Пасху вместе со своими возлюбленными – Дианой Пожарской и Александром Палем.

Ранее Пожарская была замужем за режиссером и сценаристом Артемом Аксененко, а Иван около 10 лет состоял в отношениях с дочерью рок-музыканта Константина Кинчева Верой.