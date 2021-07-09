Эксперт пообещал репутационные потери КПРФ из-за назвавшего избирателей «быдлом» депутата

Депутат думы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, представитель КПРФ Василий Жуков призвал избирателей голосовать на думских выборах за партию, призвав не быть «быдлом». Этот аморальный поступок – политическая спекуляция, которая повлечет неминуемые репутационные риски для КПРФ, считает директор юридического института Югорского государственного университета, эксперт НОМ Станислав Розенко.

«Поступок депутата Думы ХМАО имеет аморальный характер, поскольку участвовать в избирательной кампании – это право граждан. Одной из главных причин абсентеизма избирателей может являться неопределённость в политических предпочтениях. Членам партии следует задуматься над расширением числа своих сторонников и сплочением электората. Мы же наблюдаем политическую спекуляцию, которая всецело подтверждает тезис о том, что КПРФ на думской кампании делает ставку на партийный бренд, а не на людей», – приводятся слова эксперта на сайте Независимого общественного мониторинга.

«Грязная технология использования скандала на выборах к положительным итогам не приведет: случай совершенно точно и заслуженно получит общественную реакцию в информационном поле, следствием чего станут неминуемые репутационные потери. ЦИК РФ не раз подчёркивал: защита прав избирателей и обеспечение их свободного волеизъявления – высшая ценность. Мы, как общественники, продолжим вести постоянный мониторинг случаев давления на граждан, пресекая подобные попытки на корню», – сказал Розенко.

Жуков в своих соцсетях написал: «Избиратель, не будь быдлом, дойди до избирательного участка. Голосуй за КПРФ! Остальные 10 шагов сделает большинство КПРФ в Госдуме». Публикацию он сопроводил хэштегами #НеБыцьСкотам, #БыдлоНеГолосует, #БыдлоСидитДома.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. ЦИК 18 июня утвердил порядок голосования, согласно которому выборы пройдут в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.