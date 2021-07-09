В лесном хозяйстве Подмосковья предупредили о пьяных пчелах

В комитете лесного хозяйства Подмосковья объяснили, почему в жару можно встретить пьяных пчел.

«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Пьяные пчелы ведут себя в состоянии опьянения почти как люди. Насекомое болтает в разные стороны во время полета, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе комитета.

В Москве установилась жаркая погода, по данным синоптиков, температура воздуха поднимется до 30–32 градусов тепла.

Ранее Британия подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей. Причиной «опьянения» около 200 млрд ос стали забродившие из-за жары фрукты.