 

На Шпицбергене построят «Хранилище судного дня» для музыки

09.07.2021, 17:30, Новости дня
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На арктическом архипелаге Шпицберген начнется строительство «Хранилища судного дня», где будут храниться музыкальные композиции на случай глобальных катастроф, сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт Петербурга.

«Здание расположится под снегом и скалой на глубине 1 тыс. футов и должно прослужить не менее 1 тыс. лет. Планируется, что хранилище будет сдано в эксплуатацию к началу 2022 года», – сообщил институт в своем Telegram-канале.

Для хранения и архивирования музыки планируется применять специальные технологии норвежской компании Piql, будут использоваться двоичное кодирование и QR-коды высокой плотности, записанные на прочной оптической пленке.

По замыслу создателей, хранилище сдадут в эксплуатацию к началу 2022 года, сначала будут сохранены местные музыкальные стили.

«Вскоре появятся и другие жанры. Директор Global Music Vault Люк Дженкинсон сказал, что отдельные страны смогут представить идеи относительно композиций, которые должны войти в финальную версию», – отмечается в сообщении.

В феврале 2008 года на Шпицбергене открыли Глобальный банк – семенохранилище посадочного материала. Официально он называется Свалбардский глобальный банк семенных фондов (Svalbard International Seed Vault). Его построили на самом большом острове архипелага, рядом с поселком Лонгйирбюен (Longyearbyen), в горной скале, на высоте в 130 метров над уровнем моря.

Считается, что конструкция способна выдержать землетрясения, ядерную войну или глобальное потепление. Собственный отсек в этом банке растений есть у каждой страны. Места внутри достаточно для 4,5 млн образцов семян.



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