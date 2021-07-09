Танцы замедлили прогрессирование болезни Паркинсона – исследование



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Авторы нового исследования ставили цель разработать долгосрочную стратегию реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона. В качестве метода реабилитации ученые выбрали танцы. Такой выбор был обусловлен тем, что они оказывают разностороннее действие на организм: танцы стимулируют зрение, слух, тактильные и кинетические ощущения, способствуют улучшению равновесия. Кроме того, они помогают людям общаться, могут облегчать депрессию и тревожность.

«Даже легкие двигательные нарушения у людей с болезнью Паркинсона могут влиять на ежедневную деятельность и на самооценку. Многие из этих двигательных симптомов ведут к изоляции, потому что когда они обостряются, люди не хотят покидать дом. Они становятся причиной психологических проблем, депрессии, социальной изоляции. Эти симптомы прогрессируют со временем», – объяснил проблемы людей с болезнью Паркинсона Джозеф ДеСоуза (Joseph DeSouza).

В исследовании приняли участие 16 человек с болезнью Паркинсона с легким или среднетяжелым течением. Их средний возраст был 69 лет. Более трех лет они регулярно занималась танцами один раз в неделю по 1,25 часа. В группу сравнения ученые включили 16 человек того же возраста с аналогичным течением болезни, которые участвовали в другом исследовании болезни Паркинсона. Танцами они не занимались.

Танцевальные занятия происходили в сопровождении живой музыки. Они начинались с разогрева, продолжались работой с балетным станком и завершались танцевальными движениями в зале. Все участники работали над хореографией, ученые регулярно вели видеозапись занятий.

В конце исследования ученые провели подробный опрос участников, обследовали их, проанализировали их движения на видео.

«Танцы одновременно стимулируют ваши слуховые, тактильные, визуальные и кинетические ощущения. К этому добавляется интерактивный социальный аспект. У регулярных упражнений таких особенностей нет», – прокомментировала исследование его соавтор Каролина Берс (Karolina Bearss) из Йоркского университета.

За время исследования у людей, которые регулярно танцевали, не произошло ухудшения моторных (двигательных) нарушений. Показатели, которые характеризуют речь, равновесие, тремор и скованность остались такими же, как и в начале наблюдения.

Помимо положительного действия двигательные функции, танцы были связаны с замедлением ухудшения когнитивного здоровья, депрессии и тревожности. У участников из контрольной группы ухудшение состояния происходило существенно быстрее.

Это исследование было первым в своем роде: ранее так долго действие танцев на пациентов с болезнью Паркинсона ученые не отслеживали.