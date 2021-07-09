 

В июне СБУ заблокировала 76 кибератак на украинские органы власти

09.07.2021, 17:26, Новости дня
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Как отметили в ведомстве, всего за минувший месяц зафиксировано более 65 тыс. “критических событий информационной безопасности”.

В основном хакерские атаки представляли собой:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);
попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
атаки на веб-приложения (Web App Attack);
использование вредоносного программного обеспечения (Malware).

“На базе ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве”, – подчеркнули в СБУ.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-ресурсы Офиса президента Украины, сайт СБУ и другие ресурсы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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