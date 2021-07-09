 

В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию на дороге

09.07.2021, 17:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что 8 июля две 21-летние украинки и одна в возрасте 19 лет сняли одежду и около 10 минут обнаженными позировали на автодороге для фотографа и видеооператора. Вскоре их задержала полиция Котора.

Судья Иван Вукасович признал украинок виновными в том, что “они вели себя бесстыдно в общественном месте”.

Гражданки Украины обязаны выплатить штраф до того, как решение суда станет окончательным. Подчеркивается, что украинки могут заплатить две трети от суммы штрафа, если они и управление полиции откажутся от подачи апелляции. В этом случае будет считаться, что штраф уплачен полностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.06 / Путин поощрил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину «КовиВак»

30.01 / «Коалиция» поразила на испытаниях цель одновременно шестью снарядами

03.07 / В Сети появилось снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

16.12 / Депутат Терентьев заявил, что новый состав Киевсовета будет “максимально прозрачно” принимать земельные и градостроительные решения

08.02 / В РФ отзовут кроссоверы BMW Х5 и Х6 из-за дефекта в рулевом управлении

28.10 / Глава Конституционного Суда Тупицкий в 2018 году купил землю в аннексированном Крыму – “Схемы”

21.08 / Huawei все-таки будет получать обновления для ОС Android

29.06 / Жертвами нападения террористов в Карачи стали семь человек

08.06 / Пакистан отказался предоставить США военные базы

01.07 / Орбан – чтобы сохранить сплочённость ЕС, либералы должны уважать права других

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика