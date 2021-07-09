В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию на дороге

Отмечается, что 8 июля две 21-летние украинки и одна в возрасте 19 лет сняли одежду и около 10 минут обнаженными позировали на автодороге для фотографа и видеооператора. Вскоре их задержала полиция Котора.

Судья Иван Вукасович признал украинок виновными в том, что “они вели себя бесстыдно в общественном месте”.

Гражданки Украины обязаны выплатить штраф до того, как решение суда станет окончательным. Подчеркивается, что украинки могут заплатить две трети от суммы штрафа, если они и управление полиции откажутся от подачи апелляции. В этом случае будет считаться, что штраф уплачен полностью.

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