Киевская таможня изъяла элитный суперкар Lamborghini стоимостью в €600 тыс.

Во время проверки электронной таможенной базы данных проверяющие выяснили, что автомобиль ввез на территорию Украины гражданин Израиля еще в феврале 2020 года – в режиме временного ввоза на срок до одного года.

По окончании срока автомобиль не был вывезен за пределы Украины и с заявлением о продлении срока временного ввоза спорткара его владелец к таможне не обращался. Таким образом, “элитный автомобиль Lamborghini Aventador стал предметом нарушения таможенных правил”, отметили в ведомстве.

“Вместо того, чтобы ввезти дорогое авто законно и с достоинством оплатить при этом все предусмотренные таможенные платежи или же вовремя вывезти его за пределы таможенной территории Украины, из Lamborghini сделали настоящего нелегала”, – говорится в сообщении таможни.

Был составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 6 ст. 481 Таможенного кодекса Украины. Автомобиль временно изъят, а материалы дела таможня направила в суд. Суд, в свою очередь, вынес решение, согласно которому на гражданина Израиля наложен штраф в размере 170 тыс. грн.

https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA/posts/4307605709300191

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