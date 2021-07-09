 

За два дня до финала Евро 2020 сборная Италии ушла в изоляцию из-за коронавируса

09.07.2021, 17:26, Новости дня
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Из-за троих подтвержденных случаев коронавируса – у одного журналиста и двух телемехаников – вся команда была помещена в так называемый “сверхбезопасный пузырь”.

Сообщается, что ни у одного игрока сборной не было прямого контакта с сотрудниками СМИ и ни у одного игрока не зафиксировали коронавирус. Сейчас выполняются все меры предосторожности.

“В семь утра была уведомлена футбольная ассоциация, которая закрыла двери спортивного центра, чтобы уберечь команду”, – пишет издание.

Также отменили пресс-конференцию перед игрой.

Контекст:

Финал Евро 2020 пройдет 11 июля на стадионе “Уэмбли” в Лондоне. Победителя турнира определят сборная Англии и сборная Италии, которые в полуфиналах обыграли Данию (2:1) и Испанию (1:1, по пенальти 4:2) соответственно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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