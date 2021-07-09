 

Компания МТС запустила суперкомпьютер для Нижнего Новгорода

09.07.2021, 17:24, Новости дня
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Специалисты компании МТС запускают в Нижнем Новгороде очередной российский суперкомьютер. По имеющейся информации, его производительность должна составлять 2,26 петафлопс. Это значит, что данный суперкомпьютер станет третьим в РФ.

Данный компьютер представили в центре искусственного интеллекта, работающем при российском операторе мобильной связи. По словам специалистов, суперкомпьютер поможет продвижению инновационных проектов в области ИТ, а также в улучшении клиентского сервиса в регионе.

Также суперкомпьютер станет незаменимым для ускорения исследований, так как поможет быстрее проверять новые гипотезы, выбирать наиболее эффективные решения и внедрять их в жизнь.



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