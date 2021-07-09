Уникальный 3D-принтер запущен на Урале

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09.07.2021, 17:24, Новости дня
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Уникальное для Уральского региона оборудование запущено на УВЗ (Уралвагонзаводе). Речь идет о 3D-принтере, аналоги которому можно найти только на нескольких высокотехнологических предприятиях России.

Данный агрегат запущен на предприятии в Нижнем Тагиле. Его предназначение состоит в изготовлении из высокопрочного пластика различных пресс-форм, «негативов» и других приспособлений, использующихся с металлургической промышленности.

Как поясняют разработчики, 3D-технологии в данной отрасли помогают существенно снизить производственные затраты. При этом качество литья остается на высоком уровне, говорят специалисты. Внедренная технология значительно повышает конкурентоспособность предприятия.



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